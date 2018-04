La diputada local Daniela Griego Ceballos sostuvo que el Ayuntamiento de Xalapa debe encontrar el punto medio y una buena solución al tema de los comerciantes que se instalan en la avenida Orizaba dado que el problema va más allá de una reubicación.





"El Cabildo ojalá pudiera estar discutiendo esas cosas, no es solo un asunto de reubicación porque sino los van a estar moviendo a todos los tianguis por toda la ciudad en espacios medianamente libres de tránsito", dijo.

Sostuvo que se debe ordenar el comercio pero también generar otras fuentes de empleo dado que el comercio informal ha crecido ante la crisis y como una forma de obtener ingresos dado que los salarios son insuficientes.

Sostuvo que se debe diferenciar la manera en que se organizan los vendedores de ese tianguis y quién los representa, y la gente que vende y ve esa actividad como una forma de obtener ingresos.

"Hay escritos que se le plantearon a Américo Zúñiga en el sentido de poder encontrar una salida a partir de una regulación del comercio informal. Yo no tengo nada en contra, no tengo nada que ver y he atendido dentro de mis responsabilidades como diputada", dijo.









Refirió que se dio a conocer que había conflicto de intereses en ese espacio dado que Olga Morales Del Valle líder de los vendedores trabajaba con el ex alcalde Américo Zúñiga Martínez por lo que ese tema deberá ser atendido también, esto luego de que la lideresa dijera que hay una diputada local tras la reubicación.