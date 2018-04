Jorge Mier Acolt triunfó por segunda vez como Alcalde del Municipio de Emiliano Zapata enarbolado por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); la primera ocasión en qué lo hizo, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección al resolver el juicio promovido por Daniel Antonio Baizabal González y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente, al argumentar inequidad en la contienda.





Lo anterior generó un marcado enojo entre los electores pues se consideró el argumento del Tribunal Electoral como absurdo al referir una irregularidad que afectó los principios de equidad y certeza, porque Daniel Baizabal, candidato de la entonces coalición Veracruz el Cambio Sigue, estuvo impedido para realizar campaña electoral durante seis días por conflictos total y absolutamente internos. De ahí el malestar ciudadano.

Tras lo anterior, la autoridad electoral convocó a nuevas elecciones extraordinarias el pasado 18 de marzo, resultando triunfador por segunda ocasión Jorge Mier. En entrevista para IMAGEN DEL GOLFO destacó que se enfrentó al poder del estado, pues el candidato de la Alianza PAN-PRD, quien se encargó de promover la anulación de la primera elección, estuvo respaldado en todo momento por autoridades gubernamentales haciendo así uso de programas sociales y recursos públicos para favorecerle.

Además fue evidente y denunciado públicamente el clientelismo electoral; la ilegalidad de prácticas que quedaron registradas como acarreos de votantes, compra de votos, coacción a través de la entrega de apoyos como despensas y demás acciones que notaron el interés por arrebatar la voluntad popular a los habitantes del referido municipio “pero ni así lo lograron, la ciudadanía votó por el proyecto que le convencía”.

Por ello el morenista, hoy se siente doblemente comprometido con la ciudadanía; asegura que algo similar ocurrirá en las elecciones del próximo 01 de julio, es decir, muy a pesar del interés del Gobierno por arrebatar la gubernatura del estado y heredarla como sí se tratará de una monarquía, los veracruzanos se volcarán en favor de Morena, así es que –augura- Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García Jiménez arrasarán en las urnas.









El Presidente Municipal electo es juicioso, moderado, cuida sus palabras, pero asegura no se trata de temor, sino de sensatez, pues en política no solo hablan las palabras, sino las acciones y por supuesto los resultados; no nació en Emiliano Zapara, pero vive ahí desde hace 27 años, por lo que el amor por su tierra adoptiva es profundo y lo es más aún su compromiso con su gente, quienes demandan obra pública, empleo y apoyo al campo, así como el impulso turístico a la región.

Mier Acolt tomará protesta el próximo 2 de Julio, mientras tanto planea sus acciones de gobierno; aunque se muestra preocupado por el actuar del Concejo Municipal –autoridad actual en Emiliano Zapata- pues asegura están haciendo uso del recurso público federal y estatal presupuestado para este año y ello podría afectar su ejercicio para los próximos seis meses restantes, pues existe temor de que no le dejen recurso alguno para cerrar el 2018. Aquí anota la importancia de una reforma legal al respecto que evite que en casos como estos los consejos municipales puedan hacer uso del presupuesto abiertamente.

-¿Qué representa para Jorge Mier haber triunfado en Emiliano Zapata en dos ocasiones?

Representa un gran compromiso de mi parte, no solo de incluir a un buen equipo para que sume y permita dar mejores resultados, sino escuchar diariamente a los cuídanos y atender sus demandas, pero sobre todo hablarles con la verdad, ser muy precisos y hablarles de frente, decirles cuando es posible y cuando no se puede. Lo merecen y voy a trabajar para demostrarles que no se equivocaron.

-¿Auditará a la pasada administración y al actual Consejo Municipal en funciones?

Claro que sí; es una obligación legal que tengo, no se trata solo de voluntad, sino de legalidad pero además la ciudadanía me lo ha pedido, lo exige y lo necesita porque se dice inconforme con la pasada administración, así es que acataremos la determinación de la ciudadanía, porque es importante transparentar el uso de recursos públicos y en ello el partido político al que pertenezco ha sido muy claro y muy puntual.

El alcalde electo sabe de su compromiso y lo reitera, también esta consiente de la necesidad de los ciudadanos que habitan el municipio. Así es que, dice, siempre está abierto a la crítica ciudadana, porque es así como se mejora, escuchando y aceptando errores.