El Consejo Panamericano a las Ciencias y Zootecnia entregó la acreditación internacional al programa educativo de la Licenciatura de Medicina Veterinaria.



Presidió el acto protocolario Sara Ladrón de Guevara González, Rectora de la Universidad Veracruzana, así como el director de la facultad de Medicina Veterinaria, Francisco Velázquez Sarmiento y el vicerrector Alfonso Gerardo Pérez Morales, entre otras personalidades de la UV.



Durante su discurso la rectora mencionó que la UV se encuentra muy cerca de lograr el objetivo que se habían trazado de tener el 100% de los programas educativos de calidad por la instancia evaluadora correspondiente a nivel nacional.



“Somos una de las primeras facultades que recibimos acreditaciones nacionales y hoy es el primer programa de licenciatura que logra una acreditación internacional”, dijo orgullosa.



El área académica Biológica Agropecuaria en la región Veracruz oferta dos programas educativos de licenciatura, ambos de calidad nacional, el total de su matrícula es de 795 estudiantes.



De manera global la región Veracruz oferta una matrícula de 13 mil 595 alumnos de los cuales el 83.57% cursa su licenciatura con reconocimiento de programas de calidad.



Por otro lado Ladrón de Guevara expresó que la movilidad estudiantil internacional sigue teniendo un gran éxito por los convenios que tiene la Universidad Veracruzana con varias universidades de todos los países como América, Sudamérica y Asía.



Destacó que próximamente tienen previstas algunas becas para estudiantes de Ingeniería que puedan desarrollarse 1 o 2 semestres en Francia.



Acerca del conflicto que se desató entre Estados Unidos con Siria no afectaría la movilidad estudiantil de la Universidad Veracruzana, la Rectora



aclaró que lo que afecta las visitas de los estudiantes principalmente de Estados Unidos son las recomendaciones que emiten las embajadas por la inseguridad que se vive en todo el País.



“Fíjate que los intercambios los hemos visto afectados en algunos momentos por las recomendaciones de países cuando ven la inseguridad de nuestro país es más bien eso lo que ha decrementado en ocasiones la visita de algunos estudiantes o los ha detenido, pero no tenemos esta situación de todos los países ni todo el tiempo, es más bien la seguridad de nuestro país lo que pueda afectar los intercambios. Como Estados Unidos que dejó de mandar estudiantes en un tiempo”, aseveró.



Lo que ocasionó esta prohibición en su momento fue la diversificación de la oferta de países entre los que resaltan América Latina, Europa y Asia.



Se mantiene el intercambio con Estados Unidos sin embargo ya no es esa la única fuente de jóvenes que vienen a estudiar a la UV.