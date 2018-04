El dirigente estatal del PRI, Américo Zúñiga Martínez, aseveró que la mayor ventaja del candidato a gobernador por la coalición “Por Veracruz al Frente”, Miguel Ángel Yunes Márquez, es ser hijo del gobernador en turno. Atribuyó al Gobierno de Veracruz meter mano a Vía Veracruzana para que apoyara al PAN-PRD-MC.





Flores Espinoza, advirtió Américo, debe entender que son tiempos de definiciones y decisiones, no puede estar con medio cuerpo en un proyecto, el del PRI, y medio en otro, el del hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Apuntó que el PRI no está postulando “ni herederos ni improvisados, ni el títere, ni el hijo”. Nosotros no estamos de acuerdo a que, no sé si de manera jurídica, pero no es ni moralmente el que quiera se apoyar desde el gobierno a un personaje que su mayor ventaja política que tienen, diferente a lo que puedan ser sus valores humanos, su capacidad, experiencia en el servicio público, la mayor ventaja que tiene es ser hijo del gobernador en turno”, dijo.

Aseveró que aunque Amadeo Flores Espinoza abrió las puertas al candidato de Acción Nacional, sigue siendo priista y serán los órganos del partido los que tomen alguna decisión. Expuso que son negociaciones de naturaleza política y que está la mano metida del gobierno de Veracruz en este tipo de decisiones y definiciones.

Aseveró que a la mayor parte de los miembros de Vía Veracruzana no los vio en el evento del hijo del Gobernador de Veracruz.









Dijo que esta acción de sumar a Yunes Márquez afecta al PRI, pero perjudica aun más a Vía Veracruzana, porque la militancia y la sociedad valoran las decisiones que toman los liderazgos políticos.

Aseveró que el PRI condenan que una Asociación Política Estatal como fue Vía Veracruzana integrada por priistas este tomando este tipo de decisiones, y que la mayor parte de los miembros trabaja por lo que viene, aunque no son momentos fáciles para el partido.

Al señalar que es su mejor cualidad y circunstancia, apuntó que el PRI condena tal situación. “Vivimos en una República debemos ser republicanos porque aquí en México ese tipo de acciones se condenan y no se califican de la mejor manera”, añadió.

Señaló que lo anterior es inmoral y poco ético por lo que dijo coincidir con lo plasmado por los obispos de Veracruz en un comunicado el domingo pasado.

“Me parece que hoy debemos analizar las propuestas de partido pero también los perfiles que estamos ofreciendo al escrutinio público, la trayectoria, los perfiles, los valores y principios, debemos estudiar los mejores perfiles y esa es la ventaja de nuestro partido”, remarcó.

Respecto a si consideraba que Flores Espinoza decidió sumar al candidato del PAN a Vía Veracruzana para evitar investigaciones que el gobierno de Yunes Linares pudiera ejercer en su contra por desapariciones forzadas, aseveró: "Eso lo dejo al proceso de la justicia. Se entendería que es una cuestión político electoral y tampoco se vale eso".

(CON INFORMACIÓN DE LA REDACCIÓN)