En la preservación de flora y fauna de Veracruz, las instituciones se han mostrado poco comprometidas, sostuvo Ángel Luis Vela Delgado, fundador de la Unidad Ambiental (UMA) Yolihuani, en la zona de Los Tuxtlas, en Veracruz.





Sin embargo, dijo que como honrosa excepción destaca Yazmín Copete Zapot, candidata al Senado de la República por la coalición Por México al Frente, la única que ha mostrado interés y sensibilidad por la problemática y le deseó pronta recuperación, luego del accidente automovilístico que sufrió el pasado viernes.

Aseveró que tras doce años de búsqueda de apoyo, Yazmín Copete atendió y entendió el llamado urgente.

“Como opinión personal confieso que había perdido la fe en las instituciones de gobierno, en los funcionarios. Anteriormente había buscado a mis legisladores sin éxito. La verdad me sorprendió la pronta respuesta de la diputada. Personalmente nos citó y atendió”, expuso Vela Delgado.

Cuestionado del porqué decidió acercarse a la legisladora, respondió: “La principal razón fue la necesidad de seguir preservando la reserva. A veces el trabajo que uno realiza no es suficiente. Me identifiqué con la licenciada Yazmín al ser una persona que como yo ama sus raíces. Además, diputada por mi distrito. Me impulsé a buscarla y ha sido una de las mejores decisiones”.









-¿Qué espera de este acercamiento y de los políticos?

-Para la conservación es primordial la existencia de leyes y su aplicación. No solo se trata de crear conciencias, se requieren normas y difundirlas, que no sean letra muerta.

Vela Delgado agregó que su principal preocupación y la de muchos ambientalistas es que se pueda aprobar una reforma fiscal ambiental en México (que ya está sobre la mesa), sin priorizar lo realmente importante, “que es la vida en Veracruz”.

“De aprobarse sin un análisis detallado, sin políticos con conciencia, basándose en intereses económicos, personas como yo nos veríamos severamente afectados en nuestra labor. Pero, sobre todo, se daría paso al envenenamiento legal de nuestras tierras, nuestra vida”.

Añadió que su labor se extiende al trabajo legislativo, pues, dijo, son las leyes las que permitirán proteger o devastar los habitad naturales.

“Confío en que legisladores como la ahora candidata Yazmín Copete lleven y defiendan hasta la cámara alta las verdaderas reformas de cuidado ambiental. He conocido su trabajo. Sé cómo defendió los derechos laborales y energéticos al votar en contra de la Reforma Energética y Educativa. Eso necesita nuestra flora y fauna: quien les dé voz y la defienda”.

Exhortó a políticos y candidatos a realizar un verdadero trabajo ambiental, ya que como efecto en cadena es para el bienestar social.

“Lo ideal sería incluir verdaderas reformas de preservación. El desinterés y falta de compromiso ecológico por parte de los representantes puede llevar nos solo a Veracruz sino al país a un declive humano difícil de revertir” concluyó.