El PRI pasa por momentos difíciles e inéditos, pero saldrá adelante y para ello debe escuchar a todas sus voces, incluso las inconformes, para fortalecer la unidad, aseveró José Francisco Yunes Zorrilla, candidato a la gubernatura de Veracruz.





Aunque fue enfático en que su campaña todavía no inicia y aún no puede hacer propuestas coincidió con el llamado de los obispos mexicanos a todos los candidatos para que hagan compromisos factibles pero además, sin caer en la diatriba al opositor.

“Lo he dicho una y otra vez: yo no necesito descalificar a nadie para calificarme, no necesito desacreditar a nadie para acreditarme; por mí hablan 20 años de trabajo con resultados y cercanía”, subrayó.

Resaltó que el proceso viene difícil porque el Partido Revolucionario Institucional pasa por una situación inédita pues por primera vez tendrá una campaña a la gubernatura como partido opositor y lo hará entre las inconformidades de quienes aspiran a cargos de elección popular y se sienten ignorados.

“El partido atraviesa uno de los momentos más complicados, eso tenemos que reconocerlo con claridad. Pero también uno de sus desafíos formidables, uno de estos momentos históricos (…); el PRI está viviendo momentos inéditos, es la primera vez que tiene que resolver procesos de selección de candidatos desde la oposición y esto implicará un aprendizaje que será rápido para el PRI









“Yo espero que no habrá renuncias de militantes al partido: todas las voces son legítimas, tienen que ser atendidas y se tienen que canalizar, tiene que generarse consenso para restaurar equilibrio porque los necesitamos a todos en el PRI”, puntualizó Yunes Zorrilla.

Descartó ‘mano negra’ dentro del proceso interno para las candidaturas y en cuanto a las listas para diputados federales de representación proporcional o plurinominales remarcó que todos los aspirantes deben tener las mismas oportunidades, por lo que no confió en que no habrá deserción.

Resaltó que al igual que con la candidatura a la presidencia de la república, el PRI está abierto a expresiones ciudadanas sin obligada trayectoria partidista, pero sí con el sello de la honestidad personal, el compromiso social, la preparación académica y la trayectoria en los resultados.

“Es el perfil que está demandando la ciudadanía: candidatos no vinculados al partido, respetuosos de los partidos, conocedores de lo que significan los partidos, conocedores del proceso administrativo y muy cercanos a la ciudadanía”, puntualizó el candidato a gobernador.

Yunes Zorrilla se reunió en un café en la zona del Malecón de Veracruz con Ricardo Acedo Samaniego, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión (STIRT), pero aclaró que no buscó un espaldarazo pues aún no inicia la campaña por la gubernatura de Veracruz.