El uso de los programas sociales podría ser el elemento que más se impugne en este proceso electoral ya que se trata de uno de los factores que denotan elección de estado, señaló el abogado y experto en temas electorales Luis Enrique Villalobos Urbina.





Anteriormente se hablaba de entrega de despensas pero la modalidad cambió. Un programa social sea municipal o estatal debe seguir los mismos requisitos de la Ley General de Desarrollo Social, es decir, que sea aprobado por el Congreso del Estado, publicar sus reglas y ser permanente, ya que muchas veces en campaña el discurso es advertir que si no gana el partido que ya está en el poder no habrá continuidad de programas.

“Antes se le decía al ciudadano que por esa despensa estaba vendiendo su voto y prácticamente ya no es efectivo ahora lo que utilizan son los programas sociales. La gente debe entender que un programa social no puede desaparecer porque un gobierno pase de un partido a otro. Otra cosa importante es que los programas sociales no deben entregar dinero en efectivo y menos que lo realicen los funcionarios que manejen ese programa social”.

Insistió en que condicionar apoyos sociales constituye elección de estado aunque ahora los gobiernos entregan monedores y a través de ellos depositan dinero en efectivo.

Un programa social debe contemplar indicadores de pobreza sin embargo, con los monederos no puede medirse el uso de recursos.















“Ahorita se dio mucho en el Estado de México con el Monedero Rosa. Cuando les das un monedero ya no puede haber monitoreo porque no se sabe cuánto les están depositando. Esas prácticas son las que se deben de evitar. Si un partido llega y le dice al ciudadano que le dará una despensa a cambio de que voten por ellos es condicionamiento y comienza a formarse la elección de estado”.

Cualquier entidad federal, estatal o municipal que condicione programas sociales será motivo de impugnación de la elección.