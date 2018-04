Veracruz vive una elección de estado y debe darse curso a las investigaciones que tiene la Procuraduría General de la República contra el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, señaló la candidata de Morena al Senado, Rocío Nahle García.





En su vista al periódico IMAGEN donde estuvo reunida con el Consejo Editorial junto con Ricardo Ahued Bardahuil, abanderado al Senado por el mismo partido, hablaron de la reforma educativa, la corrupción, la reforma energética, la Ley General de Aguas, entre otros puntos.

Consideraron que debe revisarse los tratados internacionales para determinar cuáles son a beneficio de México y es que en el Tratado de Libre Comercio no estaba relacionado con el tema energético pero el presidente de Estados Unidos Donald Trump está condicionándolo.

Advirtieron que la Ley General de Aguas contempla la privatización y es vinculante en el tema energético porque el fraking requiere liquido que no se tiene en el norte como Nuevo León y Saltillo donde hay pozos de gas.

Con ello habrá impacto ambiental por ello la ley pretende privatizar el vital líquido.















“La Ley General de Aguas contempla que todo el territorio nacional tiene como preferencia la producción de energía, incluso sobre la producción de alimentos”.

Ricardo Ortega

¿Convendría en el país no vender nada de petróleo?

Rocío Nahle:

Esa es la política energética que estamos impulsando. En tres años vamos a terminar de construir dos refinerías, la definición la vamos a tener entrando porque debemos saber qué tenemos.

En tres años no debemos vender un solo barril de crudo sino procesarlo para tener autoabastecimiento.

Vamos a quitar el IEPS de la gasolina, Morena fue el único que votó en contra.

Producir un litro de gasolina nos cuesta 8 pesos, entonces lo estamos colocando en 17 o 18 porque estamos importando y es el negocio de alguien.

Vamos a bajar el precio de la gasolina porque como ya las empresas se pusieron de acuerdo al llegar a México solo le bajarán centavos.

Nosotros vamos a obligar a que las trasnacionales entren al precio de Pemex. Vamos nosotros a fijar la oferta y la demanda para que ellos vendan con los precios que podamos tener,

La gasolina más barata del mundo está en Venezuela, ellos tienen la refinería mas grande del mundo, ellos la dan en 6 pesos el litro con el mismo octanaje que tenemos aquí.

Gustavo Sousa Escamilla

¿Seguirán siendo senadores que apliquen su criterio fuera de los señalamientos del voto corporativo de los partidos?

Ricardo Ahued:

Para qué me invitan al partido si ya saben cómo soy.

Conozco la lealtad, trabajo en equipo, me he criado en razonar y tomar decisiones, más que estar en contra de todos es contemplar con base a mi razonamiento.

Tomar una determinación clara y voy a votar siempre y cuando el razonamiento lo indique.

Hay que votar con la libertad, pero libertad no es ir en contra de la lealtad de tu equipo.

Como diputado federal íbamos a discutir la ley de ingresos y dijimos que iríamos en contra de la Reforma Fiscal para echar a bajo el IETU y no permitir que subiera el IVA.

Hicimos la conferencia y el día de la votación me dijeron que el sentido de la votación era otro y yo les dije que conmigo no contaran y de ahí me bloquearon.

Voy a votar siempre razonando con respecto al criterio aunque hay cosas que hay que hacer en conjunto pero corriendo el riesgo si se amerita de votar en contra.

Vanesa Romero

¿Qué hacer con los empresarios asustados, para que despierten ya que no dejan de ser ciudadanos que afectan al país?

¿Cuáles son los argumentos para decirles a los jóvenes que esta campaña vale la pena?

Rocío Nahle:

El rey de las redes es Andres Manuel López Obrador.

Han tenido que crear un mundo de bots diciendo que Rusia, Venezuela y otros pero a Andrés Manuel lo vacunaron.

Ya hasta se burla porque está vacunado, acuérdense del submarino. Ellos ya tenían una campaña armada que les costó mucho dinero pero Andrés Manuel se las tiró aquí en Veracruz.

Así va a ser el ataque, no nada mas van a sacar de él sino de nosotros, está vacunado y sabe torear.

Ricardo Ahued:

Hay empresarios dolidos con el sistema que peor no pueden estar.

La reforma fiscal afectó a los pequeños empresarios, disposiciones que ni a Venezuela se le ocurrieron.

Ahora debes hacer un catálogo de 400 productos y el empresario no está contento con esto.

Desde Zedillo el país está gobernando por jóvenes que venían desde Salinas, los adoctrinaron para un modelo económico que trajo desgracia.

En 18 o 24 años que tienen estos jóvenes manejando la economía financiera del país nos la entregaron rumbo a ningún lado.

El verdadero empresario no está en el régimen, los otros son socios del régimen y son los que se van a espantar porque ya no tendrán negocios de 20 mil millones de pesos.

Es denigrante que te digan que no vayas con los de Morena.

Amedrentar a los empresarios para que no vayas a pláticas con Morena es denigrante.

Es lo que pasa en Veracruz, no hablamos de Venezuela, Cuba o Rusia, en Orizaba no nos recibieron porque les dijeron que no nos recibieran.

Estamos caminando para dejar algo firme y que alguien te diga que no se presentó porque tiene miedo pues entonces que no abra su negocio.

Yo se de gente que no van a entrar a favor de Andrés Manuel porque verán perdidos sus beneficios.

Hay muchos negocios que se dan entre los empresarios que están aterrorizados.

Son miles o cientos de millones en CFE, en Pemex, en negocios hacendarios.

Los negocios de las facturas ficticias o fantasmas los inventaron ellos.

Los que manejaban el presupuesto de la Cámara hacían fila para entregar los presupuestos de los estados y en todos había comisión.

El día que en este país no haya esa corrupción van a salir flores de los desiertos.

Se van a llevar una sorpresa cuando vean la cantidad de empresarios que están esperando que termine el terror de México.

No había visto el pavor de los empresarios cuando te dicen bajito y con la boca tapada con la mano que están con Morena.

Un empresario que va siete veces a las Vegas, tiene 20 yates y muchas señoras no va a querer que cambie el sistema.

Sergio Villasana Delfin

¿Cómo sientes el desarrollo de la energía eloilica, solar, aprovechamiento de la basura del bagazo de la caña para generar electricidad y en qué parte del estado seria más factible que se desarrolle?

Rocío Nahle:

La política energética incluye energías renovables que estamos al 17 por ciento de producción y la meta es que en 2024 por ley se debe estar produciendo el 35 por ciento de energías alternas a través de las energías renovables.

Imagínense la aberración, como si poniéndolo en un papel se hicieran las cosas.

La tecnología ha ido avanzando y todos los países avanzan.

En México hay parques eólicos y va a ser interesante tener datos reales porque tenemos la percepción de que a parques eólicos, sobre todo españoles, les están pagando una ayuda, un bono porque no les está funcionando la captación.

Hemos pedido datos y no nos lo dan y va a ser interesante saber cómo están los españoles vinculados con la Secretaría de Energía porque los están financiando.

La energía solar ya está muy desarrollada y hay que caminar hacia ello. Coahuila tiene muchas hectáreas de energía solar, donde ponen páneles no pasa el aire y la luz, es decir, debe ser sustentable, hablar de un equilibrio.

Tenemos en áreas urbanas techos que hay que aprovecharlos.

Vamos a generar electricidad, tenemos que bajarle a la dependencia del gas que ha sido negocio de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.

Calderon se metió con Rebsol y firmó un contrato a 20 años, cuando el precio del gas es voluble.

Cuando llegó Peña dijo que ahora se va por el gas de Texas y han hecho una inversión grandísima.

El gas ha sido negocio presidencial.

Nosotros haremos un balance energético para ver la manera en que nos conviene, poniendo a andar refinerías generaremos combustoleo, que es más contaminante pero ya avanzó la tecnología y las emisiones contaminantes ya son minúsculas.

Benjamín Borges

¿Cómo ayudarán a Cuitláhuac a tener también mayoría en el Congreso?

Rocío Nahle:

Hay una alianza, hay reglas y lo que marcó la prioridad es que cada partido hacía una propuesta y se medían.

Hay un distrito donde la compañera ganó muy alta y el Partido Encuentro Social no la quería y dije que yo quería que Cuitláhuac tuviera la mayoría en el Congreso.

Convivir con otros partidos debe ser respetuoso.

Es un tema que no es fácil porque es de discusión política y cuando vas en alianza debes cumplir con acuerdos.

Fácil no es, siempre ha sido difícil.

Cuando iba a ser candidata en Coatzacoalcos en 2015 Morena no existía y hubo compañeros que no estaban de acuerdo con que fuera yo porque en 2012 lo estuvimos buscando cuando aún no existía Morena y argumentaban que no les había dado ni agua.

Es complicado con una alianza pero lo vamos a sacar.

Monica Robles

¿Cuáles serían las propuestas concretas para hacer algo por el estado?

Ricardo Ahued:

Ante las buenas intenciones del modelo que había para enfrentar al TLC y comercio mundial era necesario preparar a jóvenes talentosos.

Por ahí salen estas formaciones, la deformación viene cuando el TLC tuvo oportunidad de fortalecerse para llegar a apertura total.

Hubo tiempo diez años para que el país compitiera con el mundo pero no hicimos nada, solo asociarnos para quedarnos con las carreteras.

La moral política no le dio oportunidad a que México tuviera arranque con beneficios en la globalización.

Nos convertimos en entregar terrenos y conectar agua y energía pero no tenemos tecnología.

No tuvimos empresas que pudieran fabricar equipo y ahora los Chinos invadieron al país.

Hay organismos que dicen que de 5 mil billones de presupuesto el 5 por ciento se pierde en actos de corrupción.

Habrá que participar en la Ley de Ingresos, disciplina en el paquete económico, reducir gastos superfluos y que los estados produzcan no con más impuestos pero otorgar más recursos al presupuestos.

Vamos a pagar 700 mil millones de intereses en la deuda pero el país necesita una bolsa y debemos quitarlos el peso de esa deuda, lo haremos con ahorro para ir pagando de 700 a 650, a 550 y habrá 700 mil millones para inversión directa.

Se necesita eficiencia administrativa y acabar con la corrupción.

Hemos escuchado que los alcaldes y gobernadores se vuelven constructores, además ya no piden el diezmo ahora piden el 30 por ciento.

Tenemos que abatir el costo de lo que compramos

Vianey Toral

¿Que va a pasar con nuestros recursos naturales, con el mar?

¿No se van a repetir las malas prácticas que se han hecho con los programas sociales?

Rocío Nahle:

El proyecto de nación de Andrés Manuel tiene una gran prioridad que es la reforestación, plantar un millón de árboles maderables, alimentar los mantos acuíferos, pozos.

Se ha metido mucho en la sustentabilidad.

En materia de energía estamos viendo que haya menos contaminantes.

La reforma energética se hizo tan mal, se creó una agencia de seguridad ambiental y dijimos que quien lleva la responsabilidad de una fuga en alta mar es Pemex y le dieron la responsabilidad a una agencia.

Si una trasnacional en alta mar tiene fuga o algo esa agencia va a entrar y eso es un peligro latente y no vamos a poder con ello.

Sabemos que hacer sí sabemos y vamos a tener casi un supervisor del estado en cada pozo que perforen, lo tenemos que hacer.

Necesitamos ver el impacto ambiental, saber cuanto sacan de producto, si es utilidad compartida, etcétera, porque no hay nada, todo esta al aire.

Los contratos también están condicionados, si hay algún accidente o algo que afecte el medio ambiente se puede rescatar.

Nos iremos a litigios internacionales y jugaremos con esas reglas pero cuidando el medio ambiente, maximizando la renta petrolera

Silverio Quevedo

¿Por qué si la misma empresa sabe cómo está el huachicoleo no lo combate?

¿Va alcanzar el sexenio para corregir la situación en Pemex y el tema de la corrupción e impunidad?

Rocío Nahle:

Los huachicoleros se empezaron a ver cuando entró Vicente Fox, antes el tema del robo de combustible no se daba así.

Empezamos a detectar que eso se vendía en las gasolineras pero en cuáles si Pemex tenía un control de la venta de las bombas.

Lo que pasó es que varios funcionarios panistas tenían sus gasolineras y se empezó a vender ahí y se dejó.

Eran delincuentes de cuello blanco y cuando entró Calderón incrementó sustancialmente, por ejemplo, Juan Camilo Mouriño entró con seis y salió con más de 30.

Pemex se llenó de burócratas que no sabían e hicieron negociaciones.

Con Peña el problema ya es mayúsculo porque se metió la delincuencia organizada.

Hay sistemas en todo el mundo de supervisión y cuando se vea que se aplica la ley, que no hay una asociación con el estado va a ir bajando.

Cada vez que avientan un dato es porque algo viene, y el estado en el huachicol tiene mucha responsabilidad y debe combatirse de forma eficiente.

En seis años debemos trabajar mucho, no se va a solucionar el tema energético pero fijaremos la directriz para las próximas generaciones.

Volvernos a dignificar como país productor de petróleo, de electricidad.

El petróleo es poder, renunciamos a ser un país poderoso.

Nos quejamos de Venezuela pero tienen la mayor fortaleza, la reserva mas grande del mundo, más que Arabia y los quieren invadir, a Estados Unidos y ellos no han renunciado al petróleo.

¿Como se ha llevado a cabo la política energética y qué es lo que ha dañado al sindicato?

¿Que hará usted para que esto funcione bien?

Rocío Nahle:

La política energética se ha llevado muy mal, nosotros debemos cuidar la producción petrolera porque es un producto no renovable.

La irresponsabilidad ha sido tanta que nos ha costado, Vicente Fox sobrexplotó Cantarell, ese pozo está contaminado.

Para presionarlo se les inyecta el propio gas. En todo el mundo lo sacan y reinyectan, en algunos países le inyectan agua pero en México le inyectan nitrógeno por corrupción.

Ya está contaminado el yacimiento y Fox lo sobrexplotó, dio un millón 800 de barriles diarios.

Cuando entra Calderón fue en declive, hoy produce 200 mil barriles, el que nos sostiene es el que esta al lado.

Todas las petroleras tienen su Cuarto de Datos y Pemex se los dio a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y es lo que están explotando, eran nuestras reservas.

Ha dañado la falta de visión y sobre todo la corrupción.

Sobre el sindicato, nosotros somos respetuosos de la organización de los trabajadores.

Para eso se formaron, para que los trabajadores se organicen y peleen lo que les corresponde.

Es autónomo y ellos deben elegir su líder y resolver su problema, pero de la empresa al sindicato no habrá un peso mas.

Se acabó ese sistema corrupto, que con sus cuotas le pidan cuentas a su líder.

¿Qué le sugiere a los empresarios para que dejen de tener y taparse la boca para decir que votaran por usted?

Ricardo Ahued:

Cada quien toma sus determinaciones y forma de pensar en eventos políticos.

Hay muchos a los que no les deben pero están atemorizados, les diría que tengan valor, que escuchen a los candidatos de cualquier partido.

Yo no he escuchado a Cuitláhuac o Rocío amenazar a alguien por irse a otro partido.

José Pablo Robles Martínez

Hay empresarios que sí damos la cara y nos exponemos.

Lo que nos inquieta es que se habla mucho de la corrupción de Javier Duarte pero tenemos un gobernador que es peor, que tiene mas propiedades y dinero pero es un tema que no se toca.

Se mantiene en secreto y posiblemente por temor a exponerse.

Existe una denuncia en la PGR, ojalá cuando lleguen ustedes se puedan abrir los expedientes porque ha hecho mucho daño.

Rocío Nahle:

Sí, al gobernador actual le hemos señalado que tiene sus denuncias en la PGR y se enoja y hace circos.

Hay que estar señalando porque al anterior ex gobernador ya le sacaron lo que tiene.

El combate a la corrupción es desde arriba pero se le tiene que perder el miedo porque el respeto se gana, no se amenaza y él tiene que ganarse el respeto.

Adrián Ávila Estrada

¿Qué va hacer Morena para ganar la campaña y no perder la elección?

Rocío Nahle:

Cuando se pensó el sistema de la encuesta o la tómbola nos evitó pleitos internos.

Los que venimos del PRD sabemos que es una cosa espantosa.

Es una manera democrática, una asamblea y eso tranquilizó mucho.

Andrés Manuel desde hace tres años, en diciembre de 2015, nos reunió a 33 personas y nos dijo que cada uno era responsable político en cada estado.

En Veracruz afortunadamente tuvimos elecciones todos los años y se fue consolidando la estructura.

Las fallas mas grandes fueron en Veracruz y Boca del Río porque es la cueva del gobernador.

Hemos tomado medidas, hemos estado revisando estructura e hicimos algo que creo que vamos bien.

Él está revisando personalmente y Veracruz es de los estados donde vamos mejor.

Morena tiene 3.5 años y lo que estamos logrando para ganar la Presidencia es histórica.

Mercedes Ramírez Llaca

¿Qué va a pasar con la reforma educativa?

Rocío Nahle:

La reforma educativa, que no es educativa se hizo mal. No se preguntó a los maestros y Andrés Manuel ha dicho que hay que echarla para atrás.

Convocar a los maestros, checar como están otros países, escuchar a los maestros, meter infraestructura, acceso a la educación para todos y levantar la educación que no será de un día para otro pero tenemos que iniciarla.

Fue una reforma laboral y vamos a echarla para atrás.

Ricardo Ahued:

En el Congreso local la voté en contra. Me acerqué con maestros y creo que le faltó una forma educativa real.

Faltó enriquecimiento en los contenidos, capacitación laboral, hubiera sido integral con tintes de detonante económico, social, productivo y de cultura.

No entiendo una reforma educativa en dos sentidos, debemos regir una política real integral.

Las escuelas privadas hicieron el negocio grande porque pagan en 70 pesos la hora.

Quiero una reforma educativa no política, laboral y administrativa.

Esa reforma humilló al magisterio.

Pablo Robles Barajas

¿Cual es tu postura sobre el impuesto a la nómina?

Ricardo Ahued:

Es un decreto que inició el 2 por ciento a la nómina con Miguel Alemán como una contribución empresarial.

Se hizo una modificación donde se establecen condiciones para garantías de créditos porque querían 15 mil millones de pesos amparados en el 3 por ciento, un impuesto local.

Va a ser un asunto de los diputados locales, del ejecutivo, que tenga que analizar porque son 3 mil 300 millones de pesos.

Si desaparece es un monto que le hará falta al siguiente gobierno por cuestiones financieras.

Lo que me llamó la atención es que se deposite porque lo recauda Sefiplan y que se radique al fideicomisos maravilloso

Pero cuando llega el impuesto y por crisis económica lo desvías el empresario se molesta.

Si ellos ven que se aplica en desarrollo seria otra cosa.

Se nos ocurrió implantarle impuestos al campo y es gravísimo y debe revisarse.

El 3 por ciento deberá ser el ejecutivo que vea sus finanzas porque si hay un boquete de 3 mil millones y con deuda pues no es factible.

A veces hay que cooperar tantito porque es importante hasta para invertir o pagar deuda.

En tres años son 10 mil millones entonces es algo que debe analizarse.

Patricia Fox

¿En el marco de una reforma laboral qué proponen para el balance familia-trabajo?

Rocío Nahle:

Los dos deben trabajar por el nivel de vida que tenemos.

Un empleado normal la ve complicada, estamos pensando generar más empleos.

En materia social hay un análisis de que las mujeres estamos mucho tiempo fuera de casa.

Nos reunimos las 16 personas que vamos a ayudar en el arranque del gabinete y tenemos el problema con darles trabajo a los jóvenes.

Independientemente que el salario mínimo subirá hay que ofertar empleo y que las mujeres tengan igualdad de salario, que haya un balance de bienestar.

Estamos preocupados en generar más empleos.