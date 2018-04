El ayuntamiento de Coatzacoalcos invalidó la elección de agente municipal en Villa Allende, este viernes en la décimo octava sesión ordinaria de cabildo con el voto de calidad del alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, por lo que será el Tribunal Electoral del Poder Juncial del Estado de Veracruz (TEPJEV), el que emita la resolución al respecto.





Es preciso mencionar que el resto de las elecciones se declararon válidas, aunque en el caso de Villa Allende el regidor octavo, Felipe de Jesús Rodríguez Gallegos, se abstuvo de votar, por lo que se tuvieron siete votos a favor y siete en contra, siendo el voto de calidad del alcalde el definitivo.

Será en las siguientes 48 horas cuando el TEPJEV determine lo conducente, para que en los siguientes tres días hábiles emita su resolución correspondiente tras los seis recursos de inconformidad que presentaron candidatos a la agencia de Villa Allende y dos más en la congregación de Mundo Nuevo.

Por lo anterior, partir del sábado la secretaria de la Junta Municipal Electoral, Tania Pamela Mijares Díaz, entregará al TEPJEV los recursos de inconformidad y los paquetes electorales de las secciones 914,915 7 919 de Villa Allende que no fueron computados.



NORIEL SERÁ RESPETUOSO DE LA DECISIÓN DEL TEPJEV









Por su parte, el candidato a la agencia municipal de Villa Allende, Noriel Prot Álvarez, indicó que será respetuoso de la sentencia del TEPJEV, así como lo hizo con lo emitido por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos tras invalidar la elección, aunque dejó en claro no estar de acuerdo con dicha decisión, sin embargo, pidió a sus simpatizantes conducirse con civilidad.

“Sabíamos la mano metida del alcalde desde que inició la elección, sabemos que el voto de calidad del alcalde se invalida una elección cuando no tiene la facultad… definitivamente (me porto) con civilidad, le pido a las personas que se manifiesten de forma pacífica, sin tomar ninguna acción en contra del (estado de) derecho… la autoridad competente es el tribunal y el tribunal el que tiene que resolver y dar la determinación final”, externó Prot Álvarez a la vez que advirtió que no permitirán que haya un agente interino si no lo determina el propio TEPJEV.

Ante un posible frente común de sus adversarios en Villa Allende, Noriel Prot dijo que están en su derecho de hacerlo, sin embargo, recalcó que el tribunal electoral deberá emitir si se realiza otra elección para que esto se lleve a cabo.

CANDIDATOS GANADORES

Las Barrillas

Miguel Ángel Martínez

Guillermo Prieto

Francisco Gómez Pacheco

Colorado

Enoc Santiago Solano

Mundo Nuevo

Cuauhtémoc López Bante

Manuel Almanza

Alfredo Hernández González

Rincón Grande

Javier Bautista Martínez

Cangrejera 1

Carlos Cordero Torres

Cangrejera 2

Rubicel Ramírez Flores

La Esperanza

Guadalupe Méndez Lorena

Francisco Villa

Marcos Torres González

5 de Mayo

Maricela Bahena Úrsulo