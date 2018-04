“Tuve 4 hijos a todos los saque adelante con carreras en la universidad de aquí, del negocio, del restaurante que vez mijo, voy a cumplir 40 años que abrí este lugar y gracias a Dios me dio para mantener a mi familia, pero hoy en día seguimos esperando esos años benditos de la década de los 80s, principios del 2,000 cuando todo esto se llenaba de comensales, hoy solo sacamos lo del día”.





De esta manera doña ‘Lilia’ nos relata que no quiere fotos ni grabaciones ya que la delincuencia en su momento pidieron cuota aquellos restauranteros de Tonalá que aún tenían su negocio prospero, “damos el servicio pero ya no se llena como antes, la mayoría que viene son familias de Agua Dulce que nos conocen y los fines de semana vienen a comer”, señalan algunos restauranteros en Tonalá.

A pesar de que en Semana Santa las familias visitaron el río Tonalá la venta de comida fue mínima, “fueron épocas muy buenas, no cabía ni un alfiler en el restaurante, teníamos que poner mesas hasta en el río porque no nos dábamos abasto”, comentan la restaurantera.

“Desde el año 2009 esto comenzó a decaer, el año pasado 2017, fue el peor año de la historia, casi cerramos varios restaurantes; hubo carnaval y paseo este año, pero fue allá en Agua Dulce, acá en Tonalá seguimos esperando a que la gente venga a comer como antes, se llenen las palapas pues guisábamos, robalos, pámpanos, camarones, hueva de pescado todo el marisco que pedían lo teníamos, hoy en día solo compramos lo básico”, esperan que este verano y los calores de abril sea un pretexto más para que las familias lleguen a comer a Tonalá.



LAS PALMITAS EL NORTE AFECTO LA SEMANA SANTA















“Como dice usted, ahí a medias salió la ganancia”, señalan los palaperos que se encuentran frente a la Playa de Las Palmitas que por años ha sido su negocio la venta de comida y de bebidas, coinciden que fue el norte que hubo en plena Semana Santa, complico que la ciudadanía llegara a la playa como en otros años.

Señalaron que las ganancias fueron mínimas este año, pero no solo fue este 2018, señalan que desde hace más de 5 años la gente poco a poco ya no llega a las playas como antes, a pesar de que en Agua Dulce se tienen instalaciones como las palapas, la gente ya no tiene dinero para ir a divertirse como antes, coinciden palaperos.