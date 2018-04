El ex dirigente del SUEM, Jorge López Ríos, quien había ganado un juicio laboral al Ayuntamiento de Coatzacoalcos y logrado su reinstalación apenas el pasado 28 de febrero, fue despedido nuevamente de sus labores por indicaciones de la directora de recursos humanos de la actual administración municipal, Susana Morales Castro, con el argumento de que la plaza que venía ocupando era sindicalizada y él había sido expulsado del Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM).





López Ríos dijo que lo despidieron sin haber un motivo justificado, sólo con el pretexto de que su plaza de Oficial Administrativo “A” adscrito a la Regiduría Decimo Tercera, pertenecía al SUEM y él junto con otros tres trabajadores sindicalizados fueron expulsados el pasado 6 de marzo (7 días después de haber sido reinstalado en su trabajo como empleado sindicalizado) de esa organización sindical por el simple hecho de pedirle cuentas al actual dirigente Gersaín Hidalgo Cruz.

“Volví a ser víctima de una injusticia, pues me están despidiendo nuevamente por que la directora de Recurso Humanos dice que mi plaza pertenece al SUEM y como yo estoy expulsado del SUEM no puedo ocupar dicha plaza, por eso me notificaron mi despido, pero esto ya es un desacato a las ordenes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que ordenó mi reinstalación después de ganarle el juicio laboral al Ayuntamiento”, explicó ese miércoles López Ríos.

Recordó que el pasado 28 de febrero fue reinstalado en sus labores por ordenes del Tribunal Estatal y después de todo el protocolo legal, comenzó a laborar de manera normal, pero nunca logró cobrar una quincena, pues le decían que el Ayuntamiento no tenía dinero para el pago de salarios y que se tenía que aguantar, por lo que así estuvo laborando 49 días con un horario de 13:30 a 20:00 horas de lunes a viernes hasta que el pasado fin de semana le notificaron de su despido nuevamente.