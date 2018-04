La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió la convocatoria pública para integrar el Consejo Técnico de la Zona Económica Especial (ZEE) de Coatzacoalcos, siendo ésta la primera de las cuatro que decretó en fechas pasadas la Federación, en la que los interesados deberán hacerlo vía electrónica o presencial hasta la Ciudad de México.





Dicha publicación fue emitida en el primer tomo extraordinario este 10 de abril, por lo que la convocatoria durará 20 días hábiles para formar parte de este consejo, cuya finalidad será la de una instancia intermedia entre la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE y el Administrador Integral para efectos del seguimiento permanente a la operación de la misma.

Esta organización se integrará por representantes de los sectores académico, empresarial y trabajadores que residan en la zona.

De acuerdo a esta convocatoria el registro deberá hacerse ante la oficina de la Unidad de Gestión Regulatoria,Incentivos y Servicios de la Autoridad Federal (UGRIS), en la Ciudad de México; o enviarla al correo ventanilla@zonaseconomicas.gob.mx.

Dicha etapa será del 11 de abril al 8 de mayo, aunque no precisa el número de personas requeridas para dicho comité, sin embargo, de no haber propuestas o que éstas no cumplan con los requisitos será el Titular de la Autoridad Federal de las ZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani, quien realizará la designación directa de los integrantes del Consejo.















Además del currículum vitae, identificación oficial y pruebas documentales, el aspirante debe presentar una constancia de residencia o documento emitido por la autoridad competente, con el que acredite al menos cinco años de vivir en alguno de los municipios que hayan suscrito el Convenio de Coordinación de la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos.

La publicación de los nombres de los integrantes del Consejo Técnico y los plazos durante los cuales desempeñarán su cargo deberá hacerse antes del 19 de junio en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.



CONVOCATORIA

Si desea obtener las bases de la convocatoria deberá ingresar al siguiente enlace:

http://www.veracruz.gob.mx/gobiernover/gaceta-oficial/

Posteriormente seleccione la consulta de abril buscando los números extraordinarios del 10 de abril: Gac2018-144 Martes 10 TOMO I Ext.pdf