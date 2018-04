Con cuestionamientos y críticas de los consejeros, el Instituto Nacional Electoral acató la sentencia del Tribunal Electoral y aprobó el registro como candidato independiente a la Presidencia de la República de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco.





Su incorporación a los candidatos presidenciales tendrá un costo de 7.1 mdp para su campaña y al debate se le aumentarán 30 minutos más.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que como autoridad administrativa siempre acatarán las sentencias de la instancia jurisdiccional, pero defendió el proceso de validación argumentando que durante éste se encontraron trampas como presentación de credenciales simuladas y fotocopias.

“Todos esos actos indebidos siguen corriendo por los cauces legales, penales a cargo de la Fepade y administrativos a cargo del Instituto Nacional Electoral para determinar y deslindar responsabilidades”, afirmó Córdova.

Así, el Bronco ya puede realizar actividades proselitistas, pero también tendrá que presentar informes de ingresos y gastos ante el órgano fiscalizador del INE.









En su intervención, el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Benito Nacif, cuestionó la sentencia del Tribunal al afirmar que a Rodríguez Calderón sí se le respetó su derecho de audiencia, el cual ejerció en 12 ocasiones, y sólo hasta el final el representante del ex gobernador pidió la revisión total, lo cual era improcedente porque los plazos ya habían vencido.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama, criticó que la sentencia el Tribunal supondría que el Bronco podría recuperar firmas de las catalogadas como insubsanables, ya que los magistrados omitieron considerar que dichos apoyos no se validaron porque o eran de personas muertas o que no estaban en la Lista Nominal.

“Quisiera decir cuáles eran las irregularidades insubsanables para el INE: los muertos, o había que revisar si los siete mil o una parte de estos habían resucitado o aquellos cuyos nombres nunca han estado en el padrón, ¿querían que afiliáramos fuera de módulo y de norma a quien nunca ha tenido una credencial?”, cuestionó.

"Me tienen que aguantar"

Luego de que fuera incluido en la boleta electoral, el Bronco dijo estar listo para iniciar su campaña por la Presidencia.

"Ya estoy, no me querían, pues ahora ya me tienen que aguantar. No se trata de que seamos enemigos, se trata de que seamos contendientes", afirmó en una entrevista para Foro TV en Televisa.