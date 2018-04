El analista económico y político, Bernardo Antúnez Fierro, recordó la polarización de Estados Unidos e Inglaterra que obedecen a campañas de desinformación.





"Todo esto sirve para influir ya sea para reforzar o cambiar comportamientos. Es decir, al poseerte la información pueden influir y tener comportamientos más extremos en la sociedad".

El experto en seguridad cibernética Red Nieto Gutiérrez admitió que no está claro que fue lo que se llevaron además no es fácil configurar para que una tercera persona no obtenga información de usuarios de dicha plataforma.

Incluso para saber si uno fue parte de la fuga de información hay que entrar a varias herramientas y esperar a que las ligas se procesen.

"Cuando uno usa Facebook y se le da like a algún tema, vídeo o noticia te parece publicidad relacionada con eso. Por ejemplo si le das like a un comercial de comida en corto tiempo te aparece publicidad relacionada. La publicidad de Facebook es dirigida por el detalle de información que tienen de nosotros, donde vivimos, nuestros gustos".









Aclaró que Facebook no fue jaqueado o vulnerado en su sistema sino que hubo abuso de confianza de la empresa que en 2015 desarrolló una aplicación.

Las personas que contestaron las encuestas o usaron la información no fueron las únicas afectadas sino que se llevaron información de los amigos que tienen dentro de la red.

“Recuerda cómo eras en la vida pasada o mira cómo te verías de sexo opuesto fueron algunas de las aplicaciones. Eso lo usa Facebook para conocer datos y en ocasiones te pregunta si deseas compartir información y es ahí cuando se llevan los datos. Hicieron una aplicación, "tu vida digital", y pedían permiso para tener acceso a una aplicación y se le entregó la información a Cambridge Analytica. Si un amigo mío aceptó contestar no sólo se llevaron su información sino que a mí también me afectó porque ingresaron a mi perfil y sustrajeron datos”.

Cabe recordar que Cambridge Analytica, una empresa minera de datos afiliada a la campaña presidencial de Donald Trump, recabó información personal de 87 millones de usuarios para intentar influir en las elecciones.

Facebook se disculpó y afirmó que tomó acciones para que no vuelva a suceder.