La Policía Municipal de Ixhuatlancillo reportó un saldo favorable en el reciente período vacacional de Semana Santa, y tras un recorrido realizado en las 24 instituciones educativas del municipio se informó que tampoco se tienen reportes de robo a los planteles, dio a conocer el director de la policía municipal en esa localidad, Benito García Luna.





"De entrada el saldo es blanco, no tuvimos ningún incidente en las vacaciones de Semana Santa, una vez que las escuelas retomaron sus actividades realizamos un recorrido únicamente para verificar que no se había dado ningún robo al interior de los planteles, las 24 escuelas informaron que en efecto, no se dio ningún robo" señaló.

Por lo pronto destacó que los operativos de vigilancia se han enfocado en recorres las unidades habitacionales y colonias para continuar con la prevención del delito.

"Recordar a la gente que los operativos se siguen llevando a cabo y que vamos a estar recorriendo las unidades y las colonias para seguir brindando seguridad a todos los ciudadanos, además invitarles que ante cualquier situación pueden acudir a la comandancia donde serán atendidos" finalizó.