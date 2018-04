Entrenadores, presidentes de asociaciones y deportistas veracruzanos exigieron al Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) dirigido por Ángeles Ortiz Hernández, el pago de becas y material de apoyo para competencias al acusar que muchas veces no tienen "ni para camiones".





"Lo que queremos es que recomponga su forma de ser pero si no puede que renuncie, que las autoridades nos hagan caso y pidan su renuncia no puede ser atleta que es excelente atleta y directora a la vez", dijo Carlos Ramírez de la adoración de Karate.

Sostuvo no puede estar en contra o tomar "venganza" contra ciertas asociaciones a quienes ha dejado en la indefensión.

Agregaron que las asociaciones deportivas están abandonadas y ya no reciben recursos pues la directora se ha coludido con agrupaciones deportivas "acéfalas".

Dijeron que hay escuelas totalmente abandonadas además de que hay entrenadores que no cobran ni un peso además de que estudiantes han quedado fuera de competencias por la falta de apoyo.









"Lo que queremos es que se nos pague (...) me atrevo a decir que muchos compañeros no vinieron porque a veces no tienen ni para camiones, dónde están los millones de pesos que se bajan para el deporte. Económicamente estamos muy mal. Hay atletas que no pueden sobresalir porque hace falta él recurso", añadió.

Precisaron que hay atletas que no tienen ni para comer y aún así no están recibiendo apoyo del Instituto Veracruzano del Deporte por lo que no pueden crecer.