El candidato a diputado federal por la coalición Morena-PT-PES, Rafael Hernández Villalpando, refirió que el contrato que su gobierno inició con la empresa Proactiva encargada de la operación del relleno sanitario fue claro y no presentó irregularidad alguna en ese entonces.





Sin embargo, consideró que debe revisar las condiciones de los contratos posteriores y el por qué fue ratificado si es que ya existían irregularidades.

"Que con los años se ratificó sin haberlo estudiado a fondo ya no me competía a mí. Si la empresa incumplió esto, lo que me extraña porque fue ratificado después por distintos gobiernos municipales, habría que investigar cómo fue evolucionando el clausulado", apuntó.

Y es que reiteró que existen cláusulas de castigo de ser incumplidas las cláusulas establecidas en el contrato que implicaba cientos de miles de pesos.

El ex alcalde de Xalapa sostuvo que se debería revisar en qué condiciones estaba el último contrato del que dijo desconocer mayores detalles.















Admitió que en su ejercicio municipal nunca se arregló el camino que era una de las principales demandas y se dijo respetuoso de la decisión del gobierno municipal actual.

Respecto a los recursos que habría dejado la pasada administración para la construcción de un biodigestor que no han sido aplicados por el gobierno actual, dijo confiar en la honestidad del alcalde pues aseveró que es un maestro universitario destacado que sale ganando en comparación con otros políticos.

"Si lo contrastamos con algunos otros políticos creo que sale ganando desde el punto de vista ético y moral", concluyó.