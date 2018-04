La coordinadora del Congreso Agrario Permanente de Veracruz, Deysi Pérez Fuentes, pidió que se investigue y aclare el presunto desvío de recursos y clonación de padrones, que se hizo en presupuestos destinados al campo por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a nivel nacional.





"Pediríamos que se investigara y que se aclarara ese desvío de recursos porque el campo necesita más recurso y no se nos hace justo que a estas alturas clonen o se queden con un recurso que debería llegar al campo y sobre todo viendo la situación del campo que sigue estando en extrema pobreza".

Consideró que esa situación debe ser aclarada y saber dónde se quedó el recurso dado que es mucha gente la que necesita el apoyo.

"Son las autoridades las que tienen que resolver el problema, yo no puedo decir que a mí me mocharon o que los productores fueron recortados porque se les cumplió lo que se pidió y solicitó", dijo.

En otro tema subrayó que son una organización plural y que no pertenecen a ningún partido político por lo que están abiertos a escuchar a los candidatos que se les acerquen previo a la elección del 1 de julio.















"No hay partido sin embargo podemos escuchar a cualquier candidato que se acerque y entregue propuestas serias. Se nos ha acercado Pepe Yunes que quiere platicar, los demás candidatos no se nos han acercado entonces no conocemos sus propuestas".

Finalmente consideró que las ventanillas no se pueden cerrar por la veda electoral pues ni los campesinos ni las tierras saben de ello.

"Nosotros pedimos que no se detengan los recursos porque la siembra no puede esperar que pasen las elecciones de julio para sembrar", dijo.