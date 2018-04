Al sostener una reunión en el municipio de Xico, la candidata por la alianza Juntos Haremos Historia al Senado de la República, Rocío Nahle García, adelantó que una de sus propuesta torales es evitar a toda costa que sea privatizada el agua, ya que el vital líquido es un elemento humano que se debe garantizar para el consumo de todos los mexicanos.





Al convivir con jóvenes, mujeres y hombres profesionistas, amas de casa, comerciantes, la aspirante a una curul a la cámara alta del Congreso de la Unión por los partidos MORENA, PT y Encuentro Social dijo que una de las primeras iniciativas a presentar en Septiembre es la modificación a la Ley General de Aguas que actualmente se encuentra en el poder legislativo.

"Lo tenemos por escrito porque no sólo estamos peligrando a no tomar agua de la llave sino de no tener acceso al agua por una política privatizadora en donde el consumo humano pasaría a segundo término", anticipó.

Dijo que la intención del actual gobierno es usar el vital líquido para fines industriales cómo el fracking petrolero porque se requieren millones de litros de agua para perforar y sacar gas a través de las piedras que están encapsuladas.

"Si tenemos la prioridad de pararla porque ya está, mis compañeros diputados hemos visto la ley y no vamos con eso y también está el senado, esperamos que sea 30 de Abril para que se termine el periodo ordinario y no pueda pasar y el 1 de Septiembre entrar con una nueva política económica", precisó.















Participaron en la reunión el candidato a la segunda fórmula al Senado, Ricardo Ahued Bardahuil, así como la candidata a diputada federal por el distrito IX con cabecera en Coatepec, Carmen Mora.