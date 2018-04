El candidato a la agencia municipal de Villa Allende, Rodrigo Hernández Galván, anunció que se está preparando para impugnar estos comicios, luego de que se suspendieran las votaciones en tres secciones electorales, y en las cuales había un mayor número de votantes.





“Al ver que 13 casillas fueron objeto de vandalismo, vamos a recurrir a nuestro recurso para impugnar esta elección, no estamos de acuerdo en la forma en que fueron agredidos algunos ciudadanos”, expuso el aspirante a este cargo público.

Además dio a conocer que fueron amenazados algunos representantes de casillas, lo que permitió que dejaran solas las urnas, las cuales habrían sido manipuladas, y esto provocaría que pueda aplazarse la designación de quien será el próximo agente municipal.

“No tengo temor, no tengo miedo, la verdad es una impotencia el que no se haya llevado la elección con todas las medidas de seguridad, no existe temor porque siempre nos hemos dirigido al margen de la ley, no hemos cometido arbitrariedades ni amenazado a nadie”, afirmó.

Aunque añadió que era el momento de unir fuerzas para realizar una alianza, ya que esta villa no se merece lo que estaba ocurriendo, e hizo el llamado a los demás participantes en estas elecciones para que no permitan este tipo de actos y llegue un cambio.















“Los videos son muy claros como se desarrollaron esos hechos violentos, quienes fueron los que iniciaron la provocación, no menciono nombres para no afectar una carpeta de investigación que existe contra esos personajes”, detalló Hernández Galván, quien dijo que estarán pendiente del proceso de las denuncias.

Para finalizar aseguró que siempre se ha conducido de forma prudente y civilizada, siempre al margen de la ley, pero tras la situación que se vivió este fin de semana en esta comunidad, afirmó que le da un poco más de fuerza para seguir luchando y así acabar con la impunidad, como el abuso de poder.