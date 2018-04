El virtual ganador de las elecciones como agente municipal de Villa Allende, Noriel Prot Álvarez, confirmó que la Junta Municipal Electoral no le ha notificado que se suspendieron las elecciones, y hoy se realizará una sesión extraordinaria de cabildo donde se determinara que es lo que procede.





Aclaró que solo se suspendieron las secciones 919, 915 y 914, y por lo cual pidió al organismo que se encargó de estos comicios que se contabilicen las casillas que fueron instaladas en estos puntos de la villa.

"No vamos a permitir que pongan un interino, no lo vamos a dejar entrar a Allende, sus candidatos de ellos no tuvieron ni 300 votos, violentaron desde un principio la elección con la lista OCR, se rasuro el padrón", comentó el ex regidor al ser cuestionado si las autoridades municipales envíen a un agente municipal interino a partir de los primeros días del mes de mayo.

En esta conferencia de prensa realizada en un céntrico restaurante de Coatzacoalcos, el ex regidor estuvo acompañado de su suplente Yadira Castillo Capdevila, y su familiar Javier Prot Cabrera, quien dijo que puso una denuncia contra Rodolfo Corpi Lara por tentativa de homicidio.