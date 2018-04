“Veracruz tiene miedo por la inseguridad, coraje frente a la corrupción y frustración frente a la pobreza, y nosotros lo que estamos proponiendo es corregir lo que está mal y trabajar para fortalecer todo aquello en donde sociedad y gobierno encuentren espacios de esperanza”, aseguró el abanderado a la presidencia de “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña.





En entrevista exclusiva para el corporativo Imagen del Golfo aseguró que urge erradicar todos los vicios para que la entidad pueda convertirse en una potencia.

“Tiene ganadería, agricultura, Puerto, industria, comercio, historia, turismo, tiene espíritu, además, jarocho y alegre, y que lo hagamos en unidad, que lo hagamos en tranquilidad, que lo hagamos en armonía y que lo hagamos en estabilidad”.

Manifestó su confianza de que la labor del aspirante a la gubernatura de “Todos por México” va a ser reconocida en las urnas y que Pepe Yunes será el próximo gobernador de Veracruz, pese a que el hijo del gobernador actual, sea candidato.















“Frente a la contundencia de las ventajas que tiene Pepe como candidato, sus ventajas personales, sus ventajas de experiencia, sus ventajas de conocimiento, veo que hay mucha gente en Veracruz que puede dar fe de haber visto a Pepe: trabajar, entregar alma y vida para que le vaya bien a su estado”.

Asegura que él mismo ha recorrido el territorio veracruzano con su tocayo de quien ha aprendido lo es un buen servidor público.

Es tal su confianza en la trayectoria de Yunes Zorrilla, que asegura forma parte de la estrategia que lo llevará a ser el primer lugar en las preferencias del electorado que, a unos días de iniciada la campaña, ya lo coloca en el segundo lugar de los presidenciables en los resultados de las encuestas publicadas.

“El mejor perfil para Veracruz es Pepe Yunes, que las mejores propuestas para Veracruz son las de Pepe Yunes y que en una elección en donde está en juego, lo que muchos políticos han trabajado por años, en términos de construir un mejor destino para Veracruz y para el País, en Veracruz van a encontrar que la combinación de los dos Pepes, Pepe Yunes y Pepe Meade, es una buena combinación”.

CASO DUARTE

Del tema de Javier Duarte de Ochoa y el señalamiento por corrupción, Meade anota que fue desde la Federación en donde documentó la señalada gestión.

“Yo fui un actor fundamental, Javier Duarte está enfrentando ya proceso federal, y en ese proceso federal, la investigación y el trabajo que hizo la Secretaría de Hacienda, fue absolutamente fundamental y toral para poder acreditar la presunción del ilícito que hoy lo tiene trabajando en deslindar su responsabilidad”.

Admite que el trabajo para combatir el escándalo de corrupción es poder presentarse con honorabilidad y dignidad, con hojas de vida que puedan acreditar que así ha sido siempre y lo que lo que poseen, él y Yunes Zorrilla, es fruto de su trabajo.

Declaró que es un funcionario honesto y que pretende encabezar un gobierno con un presidente sin fuero y en donde el ministerio público tenga plena autonomía.

“No hay ningún otro candidato hoy que pueda presentar la 7 de 7, que pueda decir no solamente lo que tiene, sino comprobar lo que tiene es consistente con lo que ha pagado de impuestos”.

Su declaración 7 de 7 incluye reporte patrimonial, de intereses, declaraciones fiscales, propiedades de su esposa, opinión técnica de un contador público, comportamiento fiscal y certificación de notario de todas las anteriores.

Su campaña tiene como novedad que el PRI y sus aliados tienen a un candidato ciudadano que pretende reivindicar la política.

Busca de esta forma dar honorabilidad al trabajo del servicio público, pero que requiere que millones de mexicanos se entusiasmen y cooperen.

QUÉ OFRECE

Sus propuestas nacionales tienen un sentido específico en el caso de Veracruz en la cual tienen como prioridad sectores como mujeres, jóvenes e industriales, así como infraestructura de comunicación, hospitales y universidades.

“Solamente para dimensionarlo, el hacer un esfuerzo de tener escuelas de tiempo completo implica pasar de poco más de mil a casi 20 mil escuelas de tiempo completo.

Implica el que logremos equipar y asegurar que tengamos medicinas y más o menos mil 500 clínicas. Y eso permitiría poner los hospitales al 100 y que todas las primarias y preescolares fueran de tiempo completo y con alimentación.

Es necesario fortalecer a Veracruz en su conectividad y en su competitividad, y eso implica ampliación del Puerto y completar los tramos carreteros.

Además los esfuerzos que en materia de seguridad son muy relevantes en un estado que en los últimos años, y en particular en los últimos meses, se incrementó el delito sexual, el homicidio, fraude, el robo de automóviles y el robo a casa habitación.

“Urge recuperar seguridad y que genere empleo”, reiteró.

Planteó que en cada colonia haya, o un parque o un espacio público porque al centro del reto de la seguridad hay un tema de prevención que ayuda a reconstruir tejido social. Al tiempo que se haga eso hay que quitar armas y reforzar la actividad policiaca.

Enfatizó en la importancia de dialogar entre los distintos estados y la Federación, así como la conformación de un Código Penal único.

“Yo creo que en el tema de seguridad no caben divisiones partidistas, pero no solamente es un tema de voluntad, también es un tema de lenguaje. Si Veracruz define los delitos diferentes de Puebla, aunque Veracruz, Puebla y la Federación hablen, pues el robo en casa habitación no se entiende igual, no se define igual y no se castiga igual, nos quedamos cortos”

Entonces, no es sólo la voluntad de coordinarse, sino el instrumento que permite hacerlo. Y el instrumento pasa por que en México el mismo crimen tenga el mismo castigo, y sea la forma como se comete el delito, lo que determine de qué nivel de gobierno es competente.

“No debe de olvidársenos lo de la prevención, es fundamental el fortalecimiento policiaco. Pero es igual de importante el que el marco de cooperación se dé sobre la base de armonía en la definición de los delitos”, apuntó el aspirante presidencial.