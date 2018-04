El joven Adán Abel Hernández Grajales salió de su casa un día a las 11 de la mañana para realizar un trabajo de pintura en una casa ubicada en la colonia Adolfo López Mateos; pero nunca llegó a efectuar esa labor.





El 23 de marzo del presente año fue la última vez que los familiares del desaparecido hablaron con él; con tan solo 24 años de edad cruzó la puerta saliendo para ganarse el sustento, se despidió y no se le vio más.

Al salir de su casa llevaba una camisa gris, pantalón de mezclilla y zapatos negros, recuerda su familiar que lo vio partir. La última vez lo vieron en la calle Pascual Ortiz Rubio de la colonia López Mateos.

La hermana Guadalupe Morales Grajales interpuso la denuncia correspondiente al percatarse que nunca llegó a realizar el trabajo, pero tampoco regresó al hogar donde vivía con sus padres.

Las autoridades siguen la investigación pero hasta el momento no han dado con su paradero, por lo que la familia desesperada acudió a hospitales, con su novia, con sus amigos con los cuales pudiera estar sin embargo nadie sabe dónde está.









El desaparecido es soltero, aun vive con sus padres, se dedica a la venta de cítricos en el mercado. Los parientes aseguran que no tiene enemigos por lo cual les extraña su extravío.

“Es un muchacho honesto, trabajador y tranquilo, siempre del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, nosotros pedimos que si alguien sabe de él o lo ha visto que nos llame, si alguien lo tiene por favor que nos hablen”, suplicó desesperada al no tener noticias de su ser querido.

Cualquier persona que reconozca a Adán Abel de estatura 1.70 con cabello castaño quebradizo puede comunicarse al 22-91-65-11-42 o al 9-25-42-59.

Los padres ya no soportan la incertidumbre de no saber nada, extrañan a su hijo, ante la impotencia de agotar todos los recursos a su alcance, ya no saben que más hacer para obtener una respuesta. Pese a la situación no pierden la esperanza.