Jubilados Petroleros de esta ciudad, requieren más especialistas en el nosocomio de la paraestatal, los derechohabientes consideran un riesgo trasladarse a la ciudad de Minatitlán o a Villahermosa, Tabasco, para ser atendidos.





El servicio médico que reciben los petroleros no es el adecuado, mucho menos de calidad como está estipulado en el acuerdo de trabajo de procedimientos de Petróleos Mexicanos, por eso los enfermos requieren más especialistas y atención medica las 24 horas.

Mario Lucio Pérez Mendoza y Armando Bremont Pérez, representantes de la coordinadora por la defensa de Pemex y otros jubilados más explicaron, “Servimos a Petróleos Mexicanos por más de treinta y cinco años, por lo cual consideramos que los trabajadores activos y jubilados merecemos un servicio médico de calidad, tenemos que acudir en la madrugada para obtener una ficha y en horarios de oficina para ser atendidos”.

Agregando los inconformes, la mayoría de los jubilados somos personas adultas y a causa de algunas enfermedades requerimos que el hospital cuente con Geriatra, Psicólogo, Neurólogo, Nefrólogo, Dermatólogo, Oncólogo, Urólogo, otro anestesiólogo, y para recibir la atención médica debemos trasladarnos a otros municipios o Estado.

Además, solo hay un ginecólogo para atender a todas las mujeres de la clínica, no hay equipo de Mastografía y en muchos de los casos, los medicamentos genéricos son insuficientes para más de siete mil derechohabientes.

















SE QUEJAN POR MAL SERVICIO

El mal servicio por parte de doctores y enfermeras, además de la falta de medicamentos, afecta a derechohabientes y sus familias del hospital de Pemex de Villa Cuichapa.

Jubilados señalaron que desde hace algunos días no están recibiendo los respectivos medicamentos de control para sus padecimientos, además que la receta alterna en la que los ex trabajadores compran sus medicamentos y luego la empresa les reembolsa el efectivo se ha complicado.

También indican que el hospital carece de profesionalismo, ya que los doctores y enfermeras no brindan el correcto servicio, estos se pasean en los pasillos, y pasan más tiempo platicando que trabajando, por lo que hacen esperar a los pacientes varias horas.

Pese a los constantes reclamos dirigidos a la directora del nosocomio, no ha hecho nada al respecto, pasando por alto las malas acciones del personal, aunado a que nada está haciendo para que la farmacia sea surtida con los fármacos necesarios.

“El servicio es pésimo, el personal no atiende como debe de ser, no hay medicamentos, pese a las quejas la dirección no hace nada, es necesario que autoridades superiores hagan algo para solucionar esta situación que nos afecta gravemente”, dijo un trabajador jubilado.

Además de lo anterior, este hospital no está equipado con las herramientas necesarias para atender a los pacientes en caso de una emergencia, estos son trasladados a otros hospitales de la región.