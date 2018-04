El profesor Juan Nicolás Callejas Roldan, dijo que en el magisterio veracruzano que dirige moralmente desde la sección 32 del Sindicato Nacional de trabajadores de la educación (SNTE), ya no existe el voto corporativo ni la cargada hacia un partido, pero que sigue siendo mayormente priísta y con base a esa ideología, habrán de dar la batalla en la búsqueda de la senaduría en las elecciones del primero de julio próximo.





En una conferencia de prensa, Callejas Roldan expuso en esta ciudad que quienes han abandonado el partido, son personas que le hicieron daño al PRI y su salida representa una limpieza natural y ahora se han ido a hacer daño a otros lugares.

Reconociendo que en Veracruz, la desbandada de priístas y de maestros con simpatía del PRI ha sido grande, el candidato al senado mediante la alianza del tricolor con el Panal y PVEM, aseveró que “eso nos da una fortaleza porque en el partido nos quedamos la gente honesta”.

“Es un magisterio plural, no hay voto corporativo, no hay una cargada hacia un partido, aquí se respeta la ideología de cada quien y lo que si tenemos dentro del magisterio es una unidad en esa diversidad de pensamientos para luchar por un objetivo común, que es la defensa de los derechos de los trabajadores, las conquistas y sus prestaciones” expresó.

Dijo que la mayor parte de los maestros de la sección 32 que agrupa a 90 mil trabajadores de la educación en todo el Estado, siguen siendo priístas pero que el triunfo en las elecciones del próximo 1 de julio, no están basadas en eso, si no en el voto de toda la población en general. “Nuestra lucha es convencer, no vencer” enfatizó.

















CAMBIOS EN LA REFORMA EDUCATIVA

Manifestándose en desacuerdo con Andrés Manuel López Obrador de desaparecer las reformas en materia educativa; dijo que de estas hay algunas cosas buenas y que las malas deben ser cambiadas, ya que por el momento no se cumple con el objetivo.

Explicó que actualmente hay una necesidad de maestros y aunque existe una lista de prelación el Estado no lo está ocupando para satisfacer esas necesidades.

“Deben de mandar a los maestros a cubrir esa vacante, porque ya presentaron su examen, tienen una lista de prelación y conforme se van desocupando las plazas, deben agarrar y mandarlos, es un trámite normal que no es ostentoso y que estamos exigiendo que lo hagan para darle certeza al sistema educativo” declaró.

“Tenemos que hacer un exhorto porque los maestros que están no han dejado su responsabilidad, atienden hasta dos o tres grupos para no parar el servicio educativo, con el mismo sueldo” señaló, opinando que la reforma no es mala, pero hay que cambiarlo.

“Hay que mejorarla, no es mala toda la reforma, nos parece bien que todo el recurso baje directamente a las escuelas cuando se trata de construcción, es algo que hemos peleado, hay que evitar que las empresas se vayan con los anticipos y la responsabilidad se quede con los directivos, creo que en la revisión puntual, hay que revisar lo que está mal y cambiarlo, de todas las reformas estructurales, para nosotros los maestros, principalmente la de la reforma educativa, nosotros estamos empeñados en dar una educación de calidad” agregó, afirmando que no está en contra de la evaluación porque la educación que se proporciona es de calidad y el examen no es para mejorar la calidad, si no un diagnóstico que se hace del trabajo del maestro.