El candidato de la Coalición “Veracruz al Frente” a la Diputación Federal por el Distrito de Coatzacoalcos, Renato Tronco Gómez, retó a los candidatos de los otros partidos políticos a presentar juntos su declaración patrimonial para que el electorado conozca cuál es la situación económica de cada quien, además de que se dijo dispuesto a debatir con cualquiera que se lo solicite, incluso hasta con López Obrador porque dijo estar preparado en cualquier tema.





En rueda de prensa realizada este miércoles en un restaurant del Centro de la ciudad, Renato Tronco negó que sea un desconocido en Coatzacoalcos, pues dijo que tiene cuatro años con su credencial de elector en Villa Allende, además de que tiene negocios e inversiones y genera más empleos en Coatzacoalcos que cualquier gente que se dice de Coatzacoalcos.

“La respuesta de la gente ha sido excepcional, me han recibido muy bien, por que les hablo directo y sin rodeos, le dijo que si y que no puedo hacer y vamos directo al grano. A la gente le pido que salga a votar el uno de Julio, si no votan por Renato Tronco no importa, pero que salgan y cumplan con su deber ciudadano de votar y sean parte del cambio que requiere el País para salir adelante”, señaló.

Renato Tronco dio la bienvenida oficial al Presidente de la Coalición de Mercados de Coatzacoalcos, Salim Anthuan Contreras Balderas, y otros militantes priistas, quienes ayer renunciaron al Partido Revolucionario Institucional y se unieron al proyecto de Renato Tronco y los candidatos a la Presidencia de México Ricardo Anaya Cortés y Miguel Ángel Yunes Márquez a la Gubernatura.

“Se suman porque saben muy bien que el Proyecto de Renato Tronco es el único proyecto viable que va a responder a las necesidades de la gente, no son los colores o las siglas, es la persona y saben que con Renato Tronco, la palabra es lo que cuenta, por eso se pasaron hoy con nosotros y en los próximos días les daremos más sorpresas con otros militantes priistas que se unirán también a nuestro proyecto”, señaló el candidato a la Diputación Federal por la alianza PAN-PRD-MC.