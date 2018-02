Multarán en Papantla a quien no cumpla con verificación vehicular

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-02-03-18:57:07 Papantla En Papantla, próximamente procederán a multar a los automovilistas que incumplan con la verificación vehicular

La delegada de Tránsito del Estado y Seguridad Vial, Dolores Chávez Martínez, anunció que próximamente procederán a multar a los automovilistas que incumplan con la verificación vehicular.



Los agentes viales revisarán que los conductores particulares y del transporte público cumplan con el respectivo holograma que se distribuyen en los centros de verificación instalados en diferentes partes de la ciudad de Papantla.



También verificarán que los choferes porten el cinturón de seguridad del vehículo mientras conducen, así como las placas y los respectivos documentos que permiten la circulación y conducción automotor en las calles del municipio.



"Por instrucciones de la Dirección General de Tránsito se estarán realizando las sanciones correspondientes por la falta del holograma, por eso invitamos a los automovilistas a que pasen a los sitios de verificación", indicó la funcionaria.



Chávez Martínez recordó que la administración del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ha brindado distintas prórrogas para que los conductores particulares y del servicio público realicen sus verificación y cumplan con sus documentos.



Sólo los motociclistas estarán exentos de las revisiones y multas debido a que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Estado aún no surte las placas de esas unidades, por lo que no hay matrículas disponibles en toda la ciudad.



"Se espera que en breve envíen esos materiales para evitar que las motocicletas carezcan de esa matrícula, aunque la delegación de Tránsito no aplica sanciones hasta el momento", afirmó la delegada de Tránsito del Estado y Seguridad Vial.