Previenen a la población de riesgos de anafres ante temporada de fríos

Luego del lamentable fallecimiento de una persona por inhalación de monóxido de carbono en días pasados, el menor que también resultó afectado se encuentra en franca recuperación, indicó Alberto Godoy Reyes jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 7.



Recordó que desde que comenzaron los fríos se estuvo recomendando a la población no prender anafres al interior de las viviendas para evitar la intoxicación, pero lamentablemente en el municipio de Tequila en días pasados se dio esta situación.



“El papá lamentablemente falleció, pero el niño de 10 años, por fortuna se encuentra ya muy recuperado porque se tomaron las medidas inmediatas y gracias a Dios no perdió la vida”, comentó.



El jefe de la Jurisdicción Sanitaria recordó que aún faltan varios frentes fríos, por lo que el llamado a la población es que no se arriesgue a una situación tan lamentable como la que hace poco vivió esa familia.



Indicó que al interior de la vivienda no se debe usar el fuego como fuente de calor, por lo que los promotores redoblaron los esfuerzos de sensibilización entre la población.



El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 7 mencionó que a la fecha es el único caso que se ha tenido, fue en el mes de enero y se espera que no vuelva a ocurrir algo así.



“Nosotros lo decimos, comprendemos que los fríos son extremadamente fuertes, pero no se tiene por qué arriesgar a la familia”, insistió.



Godoy Reyes señaló que lo adecuado es cubrirse bien y si acaso la familia considera que no tiene esa opción, se puede recurrir a los albergues que se instalan en cada municipio, o incluso pedir con anticipación algún apoyo al DIF, incluso acomodarles cartón o pet para aislar la vivienda del frío.