Alcaldes de sierra de Zongolica pactan reunión con Segob

Alcaldes de la sierra de Zongolica acudirán a una reunión con el secretario de Gobernación federal para plantearle las necesidades que hay en diferentes áreas, por ejemplo con los apoyos del café, ya que el actual programa no sirve, anunció Juan Carlos Mezhua Campos, presidente de Zongolica.



Tras reunirse en la sala de Cabildos con 11 ediles de la región serrana y representantes de los ayuntamientos, Mezhua Campos refirió que la intención es la de ver una mejor aplicación de los recursos que llegan por parte de la Federación y esto se traduzca en mejores servicios para los pobladores.



Destacó que en especial se buscará trabajar en el aspecto de Seguridad Pública, en donde se planteará una coordinación.



“Como Zongolica nos ha ido bien con un esquema horizontal en donde tenemos muchos elementos en comunidades metiéndonos al tema de la prevención, y uno (punto) en especial tiene que ver con la relación de los alcaldes con el gobierno federal”, apuntó.



El alcalde zongoliqueño explicó que con la Sagarpa se desea ver el tema del café, pues a través de ese programa se invierten 20 millones de pesos en Zongolica, pero la planta no sirve.



“Los problemas se reflejan en que la producción cafetalera está desplomada, no tenemos un incremento sustancial de fincas y por consiguiente no hay el aromático”, mencionó.



Mezhua Campos indicó que la intención es tener ese acercamiento con un plan propositivo y tener también pláticas con la Sedesol, con la Secretaría de Salud, y de esa manera iniciar una labor de fiscalización de los recursos de la Federación, que actualmente no rinden.



El alcalde mencionó que con el estado hay otro tema que les gustaría tratar, en concreto con el Congreso local, a fin de plantear la homologación de la ley en materia de releección para alcaldes, como ya se da en otras entidades, aspecto que desde su punto de vista influiría en un mayor esfuerzo por parte de las autoridades municipales para hacer bien su labor.



Indicó que actualmente, de los alcaldes salientes, casi la mitad tiene problemas de desviación de recursos.



Cabe mencionar que en esta reunión estuvieron presentes los alcaldes de Mixtla de Altamirano, San Juan Texhuacan, Tlilapan y Camerino Z Mendoza, entre otros.