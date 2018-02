Habrá operativo para clausurar y detener a quienes rellenaron la Laguna Olmeca: FYM

Explicó que instruyó a la Dirección de Obras Públicas e instruyó a la Fiscalía General del Estado para que actúen por el delito ambiental que se está cometiendo.



"El día de hoy vamos a detener y parar el acceso de la Laguna Olmeca que se ha venido rellenando y personas que invadan o quieran construir y rellenar cualquier laguna o humedal serán llevadas directamente a las autoridades".



Analizan las descargas de aguas negras a Laguna Real y rehabilitarán los cuerpos de agua de la ciudad.



Incluso ya dialogaron con la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras instancias federales.



Reiteró que en su administración no se permitirá el relleno de humedales y daño al medio ambiente pues es más grave que cualquiera del fuego común.



"Durante estos cuatro años no se va a rellenar ni un solo metro cuadrado de lagunas, de humedales o espacios protegidos en nuestra ciudad como una medida de protección al medio ambiente y un compromiso que hacemos para preservar la naturaleza".



Insistió en que se antepondrá el interés general sobre el particular por ello detendrán a quienes siguen rellenando humedales.



La acción debe ser en fraglancia por ello implementarán el operativo correspondiente.



Ya pidió que envíen elementos y patrullas de seguridad pública para detener a los camiones y personas que rellenan.



Insistió en que usarán la fuerza pública y agilizarán denuncias contra quienes atentan contra el medio ambiente.