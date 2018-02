Tiburones Rojos, entre los equipos de Liga MX más beneficiados por gobiernos estatales

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-02-02-18:15:51 Ciudad de México El caso de los Tiburones Rojos de Veracruz ha sido el más emblemático y polémico de los acuerdos entre gobernadores y clubes de futbol profesional

En la Liga Mx parece común el apoyo que reciben los clubes por parte de los gobiernos estatales, como han sido los caso de Necaxa, Veracruz, Atlante, Chivas, Jaguares y Xolos. Si bien Grupo Pachuca reconoció que el estado de Hidalgo le ha entregado terrenos, otros clubes también se han beneficiado con apoyos económicos, préstamo de instalaciones y condonación de impuestos.



El Necaxa gozó del apoyo gubernamental durante años, cuando grupo Televisa, dueño del equipo, cambió la sede del club a Aguascalientes. Los Rayos no pagaron servicios de agua, alumbrado y seguridad del estadio Victoria desde 2004 hasta 2016 debido al Patronato de Fomento al Futbol creado por el ex gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat, tal como publicó hace dos años La Jornada Aguascalientes.



La escuadra de los hidrocálidos también se vio beneficiada al recibir un terreno de 8.5 hectáreas, ubicadas al sur de Aguascalientes, donde construyó la llamada Casa Club Necaxa. Todos los apoyos que recibió el equipo fueron parte de un acuerdo con el gobierno estatal, que incluyó la entrega del estadio Victoria en usufructo por 50 años.



Otro de los capítulos oscuros del Necaxa fue cuando resultó involucrado en un operativo de fiscalización que el Servicio de Administración Tributaria realizó en 2010 contra contribuyentes que utilizan esquemas de sustitución laboral (outsourcing) para evadir el pago de impuestos.





>> Tiburones, el más polémico



Veracruz ha sido el caso más emblemático y polémico de los acuerdos entre gobernadores y clubes de futbol. Fidel Kuri, dueño de Tiburones, amagó en 2016 con cambiar la sede del equipo en caso de que Héctor Yunes Landa, entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional, no ganara las elecciones estatales.



“Si no gana Héctor Yunes, hay riesgo de que el equipo se vaya de Veracruz, no tengo estrategia, yo simplemente o gana Héctor Yunes o el Tiburón tiene riesgo de que se vaya”, advirtió Kuri Grajales, también diputado federal priista.



Fidel Kuri recibió en 2015 el apoyo del gobierno estatal de Javier Duarte, entonces mandatario de Veracruz, para obtener en comodato el estadio Luis “Pirata” Fuente, el Centro de Alto Rendimiento y el usufructo del nombre, marca comercial y logotipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, equipo que había pertenecido a las autoridades locales.



El Atlante es otro de los clubes que ha obtenido beneficios. Después de un lamentable peregrinar por diversas sedes del país, los Potros de Hierro encontraron cobijo y sobre todo apoyo económico por parte del gobierno de Quintana Roo, tal como lo ha expuesto en varias ocasiones esta casa editorial.



El ex gobernador priista Félix González Canto llegó a reconocer que gastó hasta 42 millones de dólares en la remodelación del estadio Andrés Quintana Roo, lo que dejó sin presupuesto al deporte amateur de la entidad.



El estado encabezado por Roberto Borge mantuvo la orden de respaldar a los Potros de Hierro al entregarles entre 2007 y 2016 ayudas económicas que alcanzaron los 265.1 millones de pesos mediante dos razones sociales: Promotora Deportiva Cancunense y Deportiva ATL 1916.



La directiva del Atlante también consiguió acuerdos con las autoridades del municipio Benito Juárez, el cual entregó en comodato el “uso exclusivo, goce y disfrute ilimitado del estadio Andrés Quintana Roo”. Los azulgrana perdieron parte de los privilegios tras la salida de Borge Ángulo, lo que llevó al club a una crisis al grado de tener adeudos con los jugadores en la temporada pasada.





>> Chiapas pagó a futbolistas



El conjunto de Jaguares, que ha sido señalado por adeudos a los futbolistas, también es parte de los clubes que han gozado del apoyo financiero de las autoridades estatales.



El gobierno de Chiapas habría gastado hasta 1.8 millones de dólares para remodelar en 2014 el estadio Víctor Manuel Reyna, que era de su propiedad, pero que utilizaba el equipo, afirmó la cadena ESPN. El estado también habría sufragado los gastos de luz e incluso el salario de algunos trabajadores del estadio.



El actual gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, negó haber destinado subsidios en favor del conjunto felino; no obstante, la revista Proceso aseguró que David León, colaborador del mandatario, llegó a pagar en efectivo los sueldos de varios futbolistas, que iban desde los 300 mil pesos hasta un millón.



El conjunto de Chivas tampoco se salva de recibir beneficios. Emilio González Márquez, ex gobernador de Jalisco, anunció en 2010 que junto con el ayuntamiento de Zapopan se crearía un proyecto de vialidad para facilitar el arribo al estadio del Guadalajara, el cual se encuentra en la periferia de la capital tapatía.



La inversión para crear dos nodos viales sería de 430 millones de pesos y aseguró que Jorge Vergara, dueño del club rojiblanco, ya había aportado 40 millones de pesos, por lo que el resto de los gastos corrió a cargo del estado y del municipio de Zapopan.





>> Atlas pidió ayuda ante crisis



El Atlas también pidió en 2013 ayuda económica al gobierno de Jalisco cuando estaba encabezado por Aristóteles Sandoval. Las mismas autoridades dieron a conocer que los rojinegros solicitaban un financiamiento debido a que atravesaban por una crisis.



La escuadra de los Zorros argumentó que la complicada situación que vivían “generaría un impacto social negativo no sólo para su afición, sino para la imagen del deporte en nuestro estado”. El gobierno respondió que analizaría la solicitud.



En uno de los casos más discretos, el conjunto de Xolos tuvo el respaldo del ex gobernador priista Carlos Bustamante, quien otorgó el financiamiento para remodelar con pasto sintético la cancha de la unidad deportiva CREA con el fin de que el conjunto canino tuviera instalaciones adecuadas para entrenar.





CON INFORMACIÓN DE:



http://www.jornada.unam.mx/2018/02/02/deportes/a10n1dep