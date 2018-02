Fundación Chalchi confía en la iniciativa para conservar cuerpos de agua

El Congreso local mantiene el análisis de la reforma a la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para la conservación de los mares, lagunas y cuerpos de agua en general.



Olga Díaz Ordaz, presidenta de la organización Chalchi, precisó que la producción de plásticos en el sureste mexicano no es tan relevante como en el norte por lo que existe confianza en que prospere la iniciativa ya que no se afectará económicamente al sector.



Dijo que en el caso de Veracruz se importan popotes de China por lo que es poco probable que existan protestas de los vendedores.



"Aquí los ciudadanos debemos iniciar con una conciencia ambiental. Hay que llevarnos nuestros cubiertos, nuestros contenedores, hay que contribuir a bajar los consumos de plástico para que podamos entre todos proteger nuestro ambiente".



Aseveró que la tendencia mundial es no consumir plástico sino bolsas de tela y en el caso de los popotes que sean de papel o biodegradables.



En el Congreso local las diferentes bancadas de han sumado y es posible que prospere en breve.



"Nosotros estamos muy positivos porque presentamos la iniciativa al Congreso y quien la tomó fue la diputada Cynthia Lobato de la Comisión de Desarrollo Municipal. Es importante porque la ley debe incorporarse a los reglamentos municipales de medio ambiente y cambio climático. En la sesión donde estuvimos presentes la primera que se subió fue la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Rocío Pérez Pérez".



Se busca coincidir en criterios de mitigación y adaptación al cambio climático, que contribuyan a que Veracruz respete de forma integral los tratados internacionales en materia ambiental.



La propuesta contempla la protección de cuerpos de agua con la reducción del uso de plásticos.



Con ello se prohibirá este tipo de material en el mar, lagunas y áreas protegidas de Veracruz para extenderlo posteriormente al resto del país.



Se trata de una iniciativa de reforma a la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz para implementar gradualmente la prohibición del uso de bolsas y popotes de plástico de un solo uso y así combatir la contaminación.