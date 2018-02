Veracruz perdió el 50% de los humedales por falta de construcción de desarrollo

La entidad Veracruzana perdió en los últimos años el 50 por ciento de los humedales a falta de un ordenamiento en la construcción de nuevos desarrollos.



Patricia Moreno Casasol, directora del Instituto de Ecología, explicó que Veracruz es el tercer estado con mayor extensión de humedales en el país solo por detrás de Campeche y Tabasco pero cada vez pierde más superficie por falta de cuidado y preservación ambiental.



Recordó que los daños muchas veces son irreversibles sobre todo cuando se permite la construcción de fraccionamientos.



"La mayor parte de los humedales son costeros, están en la planicie costera y se ha edificado sobre ello, el Puerto de Veracruz es un ejemplo de cómo se han construido casas sobre humedales, eso no es reversible, no se puede quitar las casas para recuperar el humedal, en cambio en los que tienen ganado si existen alternativas, es por el relleno y el drenado, esas son las causas fundamentales para la perdida de humedales".



Puntualizó que faltan políticas públicas a nivel nacional y estatal para evitar que el crecimiento poblacional siga afectando el entorno ecológico pues los reglamentos no han surtido efecto permitiendo que cada año se pierdan más hectáreas.



Aunado a ello se requieren programas para la restauración de manglares y de selvas y educación ambiental para conocer su importancia.



"La única forma de recuperarlos es a través de una conciencia ambiental de meterle ganas a las leyes, a la política y a los recursos. Yo creo que como un 35 por ciento lo podemos recuperar, son recuperables, no es tanta inversión, se requiere educación ambiental, que la gente se de cuenta que se puede tener una o dos cabezas de ganado en los humedales y se mantienen, pero no podemos drenarlos, ni rellenarlos".



Afirmó que existen países con condiciones ambientales más adversas que en México que incluso han perdido el 80 por ciento de sus humedales, como China.