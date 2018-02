Réplica de diputada María Josefina Gamboa Torales sobre señalamientos de la CEAPP

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-02-02-05:52:30 Xalapa

Javier José Robles Barajas



Director General de Imagen del Golfo



Por este medio le saludo y solicito en términos de las atribuciones que me confiere la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica, publicar las aclaraciones en relación a la nota titulada Maryjose mintió, sí usó en la cárcel máquina que le dio CEAPP, arremeten, publicada en su versión digital el 1 de febrero y firmada por el reportero Jesús Ruiz.



La versión que publica el medio de comunicación que usted dirige, falta a la verdad, recabando sólo una versión de lo que ahí se menciona sin indagar al respecto, peor aún, sin validar una historia que a todas luces es tergiversada.



Debo precisar que en la celda donde se me acusa en pocas palabras de poder tener acceso a un ventilador y no una máquina de escribir, era un espacio reducido que compartía con 4 mujeres más, donde sólo teníamos un enchufe colgado de una toma irregular de energía, que con dificultad alcanzaba para encender el ventilador que hoy se difunde como prueba de que sí usé el referido equipo.



Durante el tiempo de mi proceso penal seguí con mi labor como periodista, escribiendo mi columna de puño y letra para que posteriormente mis hermanas las transcribieran. Por lo que la supuesta “ayuda” que la CEAPP me dio, no fue sino una burla de los funcionarios de aquél entonces, quienes tenían pleno conocimiento de las terribles condiciones en las que me encontraba.



Por ello me sorprende que, aún cuando las comparecencias son un ejercicio para conocer a detalle el trabajo y los resultados de los organismos autónomos, se siga recurriendo a las bajezas de construir historias y desviar la atención de lo verdaderamente importante, que es conocer cómo opera este organismo y la forma en que utiliza su presupuesto millonario.



Como Presienta de la Comisión permanente de Atención y Protección de Periodistas, lamento el vacío informativo en el funcionamiento de la CEAPP. Espero que en vez de construir historias, hagan un trabajo serio y respondan sobre los criterios utilizados para la reposición de equipo tecnológico a los periodistas, los fundamentos para la reubicación de un periodista en riesgo y por cuánto tiempo se realiza.



Los criterios de selección para cada uno de los apoyos otorgados por la CEAPP, el número de solicitudes recibidas para adquirir equipos de trabajo a beneficio de los periodistas veracruzanos, los equipos brindados, sus características y la razón de ello; los criterios de asignación de salarios entre el personal, y las acusaciones de acoso y hostigamiento contra el personal.



Por último reitero que el ejercicio público de este día, no obedece más que al desempeño de mi labor como diputada local, toda vez que las comparecencias son un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía, razón por la cual seguiré exigiendo que se transparente el uso del dinero que maneja la CEAPP.



*Anexo la fotografía de las cartas que pongo a disposición del perito que gusten para certificar el tiempo en que fueron escritas, además de que existe el testimonio de las y los custodios, así como de excompañeras y excompañeros que me vieron escribirlas de puño y letra.



Atentamente



Xalapa, Veracruz; Febrero 1 de 2018



María Josefina Gamboa Torales



Diputada local Distrito XIV