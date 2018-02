Por adeudos, dejan sin luz al DIF de Tlilapan

Debido a un adeudo de más de diez años con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las oficinas del DIF de Tlilapan se quedaron sin energía eléctrica al realizarles el corte del servicio.



Al respecto, la alcaldesa Gabriela Ramos informó que existe un adeudo elevado con esa empresa, pues les están haciendo el cobro de diez años que en su momento no pagaron las anteriores administraciones.



Reconoció que esta situación es rara, pues no se explican cómo es que los trabajadores de la CFE no se dieron cuenta que las anteriores autoridades eran omisas en ese pago.



Lamentó que por esa situación la población sea la que se ve afectada, pues además del DIF el salón social del municipio también se quedó sin energía eléctrica y no se puede brindar un servicio adecuado por parte del organismo.



Mencionó que hace una semana comenzaron a tener fallas en el suministro y resulta que al llegar personal de la CFE quitaron el medidor y posteriormente les dijeron que no tenían derecho al servicio por la falta de pago por diez años.



La alcaldesa reconoció que esto es raro, pues no se explican cómo en ese lapso la empresa no se dio cuenta de esa situación totalmente irregular y ahora ellos tienen este problema.