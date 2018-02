Buscan concesionarios opciones ante alza a combustibles e insumos

Con el fin de buscar estrategias que les permitan afrontar las difíciles condiciones económicas que prevalecen sin afectar a los usuarios, concesionarios de Garitas y Plateados se reunieron para platicar y no descartaron que se pudiera enlazar una ruta desde Maltrata a Córdoba y de ahí a Cuitláhuac.



Víctor Castelán Crivelli, Aquileo Herrera Munguía y Abraham Aíza de Bernardi, entre otros, señalaron que actualmente este sector pasa por una situación difícil ante el incremento en el precio de los combustibles y el alza que se ha tenido de todos los insumos, además de los aumentos en casetas.



“Es lo que tenemos en estudio, la gasolina constantemente aumenta, entonces tenemos que buscar dar un servicio más eficiente pero que no repercuta en el usuario”, señalaron.



Los concesionarios puntualizaron que no se trata de una fusión de las empresas, sino de buscar estrategias de manera conjunta para ver de qué forma pueden solventar esta situación.



Reconocieron que hay ocasiones en que se tiene que llegar a aumenta tarifas cuando ya la situación es insostenible y no les da para sostenerse, pues también ellos son fuente de trabajo para muchas familias.



“Buscamos un esquema que nos permita consolidar un mejor servicio a la población y dar así una opción a las personas”, comentaron.



Indicaron que hay personas que tienen que tomar varios transportes para llegar a su destino, y ese transbordo de varias unidades les repercute en su economía a las familias.



Aclararon que ellos no pueden tomar una decisión de establecer una nueva ruta así, sino que deben plantearla a las autoridades correspondientes para que de verlo viable les den una autorización.



“Ojalá podamos llegar a un buen acuerdo porque eso será en beneficio para toda la zona desde Cuitláhuac a Maltrata y que la gente pueda tomar un solo autobús sn andar transbordando”, expusieron.