Urgen seguridad para Zongolica

Debido a que no se ve un freno ante los hechos de inseguridad, pobladores de este municipio demandaron se dé mayor seguridad.



Román Vásquez González, dirigente del Movimiento Indígena Liberal Popular Autónomo de Zongolica (MILPAZ), indicó que las próximas elecciones se ven con la esperanza de lograr un cambio en donde quien llegue a la gubernatura lleve el sentir del pueblo veracruzano, pues hasta ahora las voces han sido silenciadas por quienes sólo han acudido a dejar promesas de campaña.



“Una de las promesas que más nos lastimaron es la referente a la inseguridad, pues el actual gobernador dijo que en seis meses terminaría con la delincuencia y hoy se ve que de acuerdo con las estadísticas, los secuestros han aumentado en más de 500 por ciento, mientras que el mandatario veracruzano sólo se preocupa por la guerra política y pública que tiene con Andrés Manuel López Obrador y haciendo campaña en favor de su hijo”, apuntó.



Por su parte, agregó, el alcalde Juan Carlos Mezhua dice que en Zongolica la seguridad está cubierta con policía de élite y también en campaña dijo que haría de este municipio el más seguro, y al primer mes de su gobierno se han registrado dos secuestros, un asesinato de un taxista y asaltos en diferentes caminos del municipio.



Vàsquez González refirió que lamentablemente los ciudadanos ya no confían en las corporaciones de seguridad de ningún nivel, por lo que si el Estado no puede cumplir con brindar la seguridad tampoco puede impedir a la gente que se defienda.



Comentó que el pasado 29 de enero fueron asaltados unos comerciantes, quienes no sólo fueron robados, sino golpeados, por lo que al día siguiente acudieron ante el Ejército, pero no se le vio la más mínima intención de apoyar.



“Los fuimos a ver, pero no vimos claro con su apoyo, y la policía nunca llegó a auxiliar a estas personas que fueron asaltadas”, remarcó.



Ante esa omisión, los propios gobiernos serán responsables de las acciones que tome la gente de aquí en adelante, advirtió.