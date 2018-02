Amagan con tomar primaria de Rafael Delgado

Padres de familia de la escuela primaria Miguel Hidalgo, en Rafael Delgado, advirtieron que tomarán el plantel en protesta porque no han sido removidos dos maestros cuya conducta ha sido motivo de escándalos y pleitos.



De acuerdo con los paterfamilias, la maestra de primer grado y el profesor de quinto mantienen una relación extramarital, lo que aunque es reprobable moralmente no tendría mayor relevancia si las repercusiones no les hubieran afectado directamente a los niños.



Refirieron que debido a esa situación, hace varios días la esposa del profesor fue a reclamar a la maestra y la cosa terminó en golpes, lo que provocó que los niños se asustaran y ahora ya hay algunos que hasta tienen miedo de ir a la escuela.



Ante esa situación, los padres se reunieron para tocar ese tema y de manera conjunta acudieron a solicitar la remoción de esas dos personas.



Sin embargo, les dicen que dicho docente tiene un cargo sindical, por lo que está siendo protegido por el supervisor de zona y hasta los propios directivos de la primaria para no ser cambiado a otro plantel.



Ante ello, los padres señalaron que ellos trataron de que este asunto no saliera a la luz pública para no afectar más a los implicados, pero su principal preocupación son sus hijos, por lo que al ver que no les han hecho caso están dispuestos a tomar el plantel para evitar que se den más conflictos al interior por culpa de esos profesores que no saben llevar una conducta adecuada en su vida privada.



Los padres se negaron a comentar cuándo tomarían el plantel, aunque dijeron que están dispuestos a todo pues no quieren ahí a ese tipo de maestros.



Cabe mencionar que de ser tomada la primaria se verían afectados no sólo los alumnos del turno matutino, sino también del vespertino.