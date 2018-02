Se polariza CNC por nombramiento de secretario en Orizaba

Inconformes con el nombramiento de Juan Maceda como secretario general regional de la CNC Orizaba, comisariados ejidales tomaron las instalaciones en esta ciudad.



Gabriel Cepeda Trujillo, uno de los inconformes, refirió que la molestia es porque ese nombramiento es una imposición de Raúl Vázquez, dirigente de la Vieja Guardia Agrarista, ya que Maceda Rodríguez es de Nogales y no le corresponde esta región", expuso.



Para concretar esa imposición, dijo, Vázquez Santos trajo cenecistas de Mendoza y otros municipios, por lo que ese nombramiento no tiene una base legal.



Explicó que este Comité Regional Campesino se compone de 7 municipios como es Orizaba, Río Blanco, La Perla, Atzacan, Mariano Escobedo, Ixtaczoquitlán y Orizaba, y los nombramientos los tiene que dar el líder estatal, Juan Carlos Molina.



Comentó que ya se recurrió al dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias para pedirle que mande un delegado y se haga la elección interna conforme a los estatutos de la organización.



"Desconocemos totalmente a Maceda Rodríguez como dirigente, para nosotros sigue siendo el dirigente Juan Rodríguez Gómez", apuntó.



Incluso, aseveró, los propios comisariados de han dicho que a ellos los han tratado de engañar, porque Vázquez Santos les dice que les van a presentar unos proyectos, pero cuando vienen les dicen que ya es el nuevo presidente del CRC.



Reconoció que incluso Juan Rodríguez ha aceptado que lo suceda en el cargo Jaime Jiménez Ortega o que haya elecciones, pero Vázquez Santos se opone.



Reconoció que desde hace cuatro años se debió haber dado el relevo, pero como venían elecciones lo ratificaron en el cargo.



Agregó que lamentablemente Raúl Vázquez ha tenido ya algún cargo público, pero nunca benefició a sus compañeros, por eso no tiene la simpatía de la gente y hay molestia por su actuar.