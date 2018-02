Ya no quieren más robos en Rabón Grande

Osvaldo Antonio Sotelo / Agencia Imagen del Golfo2018-02-01-18:52:33 Villa Allende "La delincuencia entro de diferentes formas, entraban automóviles, camionetas, o caminando, ya no podemos transitar tranquilamente, como antes lo hacíamos", comentó este vecino, del cual se omiten sus generales por razones de seguridad Ante la ola de robos que comenzaron a presentarse a principios del año pasado en las ocho zonas que comprenden el fraccionamiento Rabón Grande, desde hace un mes decidieron hacer guardias vecinales los pobladores, con tal de que se vean disminuidos estos actos delictivos, debido a que es poca la vigilancia policíaca en esta zona de Villa Allende.



La zona seis, donde se registraron más atracos a todas horas del día, es donde los vecinos colocaron una lona para advertir a los delincuentes que ellos harán justicia por su propia mano, pues se encuentran hartos de esta situación de inseguridad, y por lo tanto no pueden estar tranquilos en sus hogares, como salir a la calles de este conjunto habitacional.



"La delincuencia entro de diferentes formas, entraban automóviles, camionetas, o caminando, ya no podemos transitar tranquilamente, como antes lo hacíamos", comentó este vecino, del cual se omiten sus generales por razones de seguridad.



De dos a tres robos son los que se registraban de manera semanal en esta zona, donde los vecinos de manera pacífica, y diariamente se colocan a la entrada con una cuerda, para solo permitir el acceso a quien no les resulte sospechoso, y si viajaban en un vehículo preguntar hacia donde se dirigen.



Otro de los vecinos consideró que está situación se recrudeció a raíz de la conformación de nuevas colonias de "invasores" que se conformaron a los alrededores de la zona seis, en donde no solo se han metido a robar en las casas, sino también en las tiendas, y hasta han asaltado a niños a plena luz del día.



"Nos empezamos a organizar con alarmas sonoras, quizás más adelante lleguemos a tener hasta cámaras de vigilancia, esto por el alto índice de robos, con lo que estamos implementando si se ha bajado un poco", aseguró otro de los habitantes de esta colonia.



En ese sentido recordaron que solamente ingresa una patrulla a Rabón Grande a realizar un recorrido en algunas ocasiones durante el día, y descartaron que está medida de protección no la hicieron tampoco con algún fin político, esto porque en este año se realizarán elecciones para diferentes cargos públicos.



"Sabemos que para nosotros es un riesgo estar aquí, no sabemos qué personas van a pasar por aquí, sabemos que hay gente extraña, la idea es que nosotros sepamos quienes son los que entran, nuestro trabajo es disuadir a la delincuencia, creo que hemos logrado nuestro propósito", agregó otro de los afectados por el incremento de robos.



En esta semana se reunieron con el personal de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) para formalizar las redes vecinales, y continuar con este trabajo de disuadir a los bandidos, quienes aprovechan el escaso patrullaje de las corporaciones policiacas, aunado a que se encuentran acéfalas las dos casetas de vigilancia en esta colonia.



"A un familiar lo amordazaron, se lo iban a llevar, el problema es que el accionar de la policía deja mucho que desear, la verdad queremos estar seguros, esto que estamos implementando, quieras o no corremos un grado de peligrosidad", insistió uno de los integrantes de esta guardia vecinal.



Es por ello que exigieron el apoyo de las autoridades, y que haya mayor vigilancia en Rabón Grande y Villa Allende, como también existan policías en las casetas de vigilancia, pero sobre todo que estos elementos estén de forma permanente, para que regrese la tranquilidad a este lugar.