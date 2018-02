Automóviles estacionados en las banquetas serán retirados: Tránsito Tweet “Hemos implementado un operativo sobre Flores Magón para retirar los vehículos que están sobre la banqueta, está prohibido, es indebido, hemos levantado aproximadamente unos 10 vehículos. En donde haya carros estacionados arriba de la banqueta los vamos a retirar, no está permitido” Veracruz - 2018-02-01 12:45:07 - Laura Morales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El delegado Miguel Ángel Román Quintero informó que las acciones comenzaron hace una semana y tan solo en Flores Magón la grúa retiró 10 unidades.



Las que se detecten mal estacionadas serán remitidas al corralón sobre todo si están en el primer cuadro de la ciudad.



Sobre los accidentes comentó que al día se registran cerca de 6 y en su mayoría se suscitan en la avenida Rafael Cuervo, al norte de la ciudad.



En su mayoría son por exceso de velocidad o distracción al cambiar de carril.



Por otro lado afirmó que continúa la reparación de semáforos en el municipio de Veracruz.



Y es que el salitre afectó el funcionamiento de algunos aparatos del bulevar costero, aunado a una instalación eléctrica deficiente.



“Es un trabajo que se está haciendo poco a poco porque se requiere material, se requieren los sincronizados de los semáforos que son los CPU y está comenzando el gobierno municipal y no se tienen las partidas presupuestales".



El 10 por ciento de los semáforos están sin funcionar por falta de presupuesto para comprar las refacciones.

