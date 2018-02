Javier Duarte no representará al 'mal humor' en fiestas carnestolendas Tweet "La verdad es que casi siempre lo dejamos hasta el final. No queremos mezclar la fiesta, la instrucción del alcalde es que no se politice en nada el carnaval por eso no hemos permitido ninguna manifestación política ni lo va haber durante la fiesta" Veracruz - 2018-02-01 12:38:31 - Laura Morales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2018-02-01-18:39:22 El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no será quien represente al mal humor en el Carnaval de Veracruz 2018.



Luis Antonio Pérez Fraga, presidente del comité organizador, reiteró que las fiestas no se politizarán por lo que ningún político será imagen a destruir.



"La verdad es que casi siempre lo dejamos hasta el final. No queremos mezclar la fiesta, la instrucción del alcalde es que no se politice en nada el carnaval por eso no hemos permitido ninguna manifestación política ni lo va haber durante la fiesta".



Solamente las comparsas afiliadas al sindicato en la materia serán las que participen en los desfiles pues no se permitirá ninguna expresión política este año electoral.



"Está prohibido que haya manifestaciones de partidos o de colores, todas las asociaciones de comparsas lo tienen muy claro, si sucede algo así de que invadan el desfile lo retiraremos con la fuerza pública".



Por otro lado señaló que el Comité de Carnaval no tiene ningún contrato con los músicos que reclaman su participación en las fiestas.



Incluso negó que Jaime León Perea, secretario general del Sindicato Estatal de Músicos de la Croc, hayan apoyado con equipo para presentar el tema del Carnaval.



"Él tiene muchos afiliados de sembradores, está Pregoneros del Recuerdo. Nosotros contratamos 34 orquestas locales pagadas y esto nunca había pasado porque el año pasado fueron 26, entonces estamos contratando a más orquestas locales".



Pérez Fraga en coordinación con representantes de tránsito estatal y municipal presentó el operativo vial alusivo a las fiestas del Carnaval.



