Nanchital no ingresó al Fortaseg, pese a tener solo dos patrullas Tweet El secretario del Ayuntamiento de Nanchital, Gaspar Espinoza, confirmó que Nanchital no ingresó al Programa del Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), debido a que no cumplen con los criterios de índices delictivos y número de habitantes Nanchital - 2018-02-01 11:33:22 - Heder López Cabrera / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO



Por tal razón, solicitarán el apoyo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, para solicitar la incorporación al Fortaseg, pues sólo hay dos patrullas en el municipio, mismas que son reforzadas por la Policía Naval de Coatzacoalcos.



A la reunión con funcionarios de la SSP sólo llegó el secretario del Nanchital y el alcalde de Coatzacoalcos, de los demás municipios del sur no llegó nadie.





