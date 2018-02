Exfuncionarios porteños heredaron plazas en Ayuntamiento: alcalde

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-02-01-16:56:59

Exregidores de la pasada administración municipal dejaron a familiares y amigos con plazas en el Ayuntamiento de Veracruz ganando entre 14 mil y 40 mil pesos mensuales.



Por ello se realiza un análisis de las bases mal otorgadas para darlas de baja, señaló el alcalde Fernando Yunes Márquez.



Las personas estaban adscritas a diversas áreas sin funciones específicas incurriendo en un acto ilegal.



“No podemos seguir permitiendo que haya un abuso administración tras administración porque ¿qué derecho tiene un regidor o alcalde o síndico de simplemente decir que quieren dejar a su mamá con 50 mil pesos o a su hijo con 30 mil o a su amigo con 15 mil? El más alto de los salarios era de 40 mil pesos, había de 35 mil, de 20 mil, el más amolado era de 14 o 15 mil pesos”.



Entre 50 y 70 plazas podrían cancelarse por haber sido otorgadas en la ilegalidad o incorrectamente.



Si no se incumple con la ley de protección de datos personales se dará a conocer detalle de quiénes estaban registrados como aviadores.



“Muchos no pasaron a cabildo, me acuerdo de un ejemplo muy claro, entró a trabajar el día 1 de junio y el día 2 le dieron la base, es decir, una cuestión ridícula. Muchos otros familiares de regidores, hijos, sobrinos, parientes, amigos. Se detectó a una persona que vive en el extranjero y estaba de aviador. Vino a renunciar en una cuestión de vergüenza personal”.



El ayuntamiento se defenderá jurídicamente en caso de posibles demandas pues no permitirán los abusos de la pasada administración municipal.



Afirmó que las plazas de regidurías laboran con normalidad y no se contrató mayor personal de confianza para ahorrar recursos, pero las plazas de base que se dieron de forma ilegal no tendrán beneficio alguno.



Finalmente consideró un acto de justicia el embargo por 500 millones de pesos en bienes por créditos fiscales al diputado priista y ex tesorero de Javier Duarte, Tarek Abdalá, derivados de sanciones impuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



“Justo, me da mucho gusto. Yo celebro que el SAT esté cumpliendo con su labor. Cualquier cosa que vaya en pro de la justicia en el estado hay que celebrarlo, aplaudirla”.