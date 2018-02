Ediles de Xalapa rechazan austeridad propuesta por Hipólito

El Cabildo de Xalapa planteado como de la austeridad, no avaló la noche de este miércoles las “Medidas para un Gobierno Municipal Austero, Honesto, Profesional y Eficiente” que incluye la eliminación de compensaciones para los ediles y la evaluación continua de los servidores públicos propuestas por el alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero.



En sesión extraordinaria se dijo que, dentro de esas medidas está la reducción de los salarios de los mandos medios y superiores de tal manera que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente municipal aunque no se precisó el monto.



Además se cancelarían las percepciones extraordinarias y no se permitirían los gastos de representación. También se evaluaría periódicamente el desempeño de los trabajadores con el objetivo de optimizar el desarrollo de las actividades sustantivas.



Para la contención del gasto, se eliminarán las plazas innecesarias o que dupliquen funciones a fin de reducir el costo de la burocracia a la sociedad.



Establece que la política de comunicación social es austera, innovadora y se empleará exclusivamente para promover las acciones de gobierno entre la ciudadanía, no para promover la imagen de ningún funcionario.



Se disminuirán los gastos para servicios de telefonía, energía eléctrica, combustible, y se optimiza el uso de parque vehicular además de que no se adquirirán vehículos lujosos.



“Invariablemente las economías y los ahorros que se generen con las medidas de austeridad, se destinarán a obras, programas y acciones públicas que reduzcan la desigualdad social”, dijo el alcalde.



Sin embargo, ante la negativa de nueve legisladores entre ellos dos de Morena esa propuesta no se avaló este miércoles y será votada este jueves.



Entre la discusión algunos ediles se pronunciaron además porque quien labore en el ayuntamiento y tenga plaza en otro centro de trabajo solicite licencia sin goce de sueldo y con ello abonar también a la austeridad.