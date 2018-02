Adeuda el Estado cerca de 120 mdp a 2 mil 200 maestros por concepto de bono

A pesar de haber sido un compromiso del actual Gobierno el finiquitar el por concepto de bono de gratificación al magisterio, el adeudo a 2 mil 200 maestros de subsistema se disparó en este año a cerca de 120 millones de pesos, que se viene arrastrando desde el año 2014, exhibió el secretario general de trabajadores sindicalizados de la Delegación D-V-112 del Instituto Tecnológico, Miguel Ángel Cruz Arellano.



En entrevista tras la ceremonia de inauguración de cursos que se llevó a cabo en el gimnasio auditorio del Instituto Tecnológico de Orizaba, Cruz Arellano precisó que el gobierno actual sigue incumpliendo a pesar de haber sido una promesa del mismo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



De paso dijo que éste año se celebran elecciones y se trata de 2 mil 200 votos en el Estado, más la suma de familiares que estarán a la expectativa de que se les pague el adeudo que data de la administración de Javier Duarte y que se suma ahora la actual.



“La única novedad es que el sindicato nacional de trabajadores de la educación tiene un congreso extraordinario por el cambio de líder nacional que se celebrará del 12 al 14 de febrero en Puerto Vallarta. De hecho la reunión extraordinaria que coordinan de la sección 61 es este fin de semana para elegir a los delegados que van a asistir a ese Congreso Nacional dónde se va a elegir al nuevo sustituto, eso es lo que tenemos.



Y de paso estamos tratando de entrevistarnos con el licenciado Enrique Pérez para retornar lo del Bono que no se ha dado ya cumplimos cuatro años sin que se nos pague y ahora exigimos a las autoridades nos cumplan con esta situación, pues ya perdí la cuenta pero a nivel Estatal ya estamos sobre los 120 millones de pesos”, expuso.



Indicó el representante sindical que todos los secretarios generales del Estado de Veracruz siguen pugnando por ello y la semana pasada en la inauguración de la carretera de Úrsulo Galván a Chachalacas el secretario general del Tecnológico de Galván, metió al Gobernador al mismo tecnológico y ahí se comprometió a dialogar con el Secretario de Educación y la Secretaría de Finanzas para ver esa situación.



“Nosotros pedimos enérgicamente al gobernador que nos cumpla porque este es un logro que se obtuvo en el 2001 aproximadamente, el gobernador mismo en Veracruz ya había un compromiso pero hasta la fecha no se ha pagado. No se ha visto un cambio real en el gobierno del licenciado Miguel Ángel Yunes, pues todavía está en tiempo de que los pueda cumplir por las condiciones que él sabe que hay”, añadió.