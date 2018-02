No participará la UV en proceso de elección de Contralor de Veracruz, determina Congreso

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-02-01-02:34:11 Imagen del Golfo

La reforma a la Constitución para permitir la participación directa de la Universidad Veracruzana (UV) en el proceso de elección del Contralor del Estado no fue aprobada por el pleno del Congreso en la sesión de este jueves.



Lo anterior ya que el proyecto del Ejecutivo fue rechazado con 23 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones, por los grupos legislativos de PRI, MORENA y Juntos por Veracruz, puesto que necesitaba las dos terceras partes de los diputados presentes.



Al respecto, la legisladora morenista, María del Rocío Pérez Pérez, argumentó que el proyecto estaba viciado de origen, pues no se garantizaba la independencia del Contralor debido a que la decisión final recaería en el Ejecutivo, de ahí que no “mancharían” la honorabilidad de la UV.



Según su fracción, tenía que ser el Congreso en encargado de designar a dicho funcionario y no el Ejecutivo, tal y como ocurre con cargos como el del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o cuando se designó al fiscal general.



“Con este sistema anticorrupción se debe de generar una verdadera independencia a favor de la autonomía y transparencia de todos los entes encargados en la materia sin favorecer a nadie”.



Pese a la negativa de los diputados de PRI y MORENA, el diputado del PAN, José Luis Enríquez Ambell, aseveró que regular la designación del Contralor por parte del Ejecutivo a partir de una terna enviada por la UV, misma que emane de una convocatoria pública, quitaría el sesgo político en el nombramiento de ese servidor público.



El proyecto reformaba la fracción VI del artículo 49, y adicionaba una fracción XXIII al artículo 49, recorriéndose la subsecuente en su orden, y una fracción IV al artículo 67 Bis, todos de la Constitución Política del Estado.



Con la modificación también se establecía que era atribución del gobernador presentar al Congreso del Estado el presupuesto de egresos del año siguiente, proponiendo los ingresos necesarios para cubrirlos y que las partidas del presupuesto destinadas al desarrollo social y a la seguridad pública siempre serían superiores a las del ejercicio inmediato anterior.



Además, otorgar conforme a lo dispuesto en la ley, las concesiones, patentes, licencias y en general cualquier autorización para el uso o aprovechamiento de algún servicio público, quedando prohibido conferirlas de manera discrecional.



En cuanto al sistema estatal anticorrupción, se establecería que el Contralor General del Estado será designado por el Gobernador a partir de una terna de candidatos que le sea presentada por la Universidad Veracruzana, luego de realizar una convocatoria pública.