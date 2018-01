Acusa Cinthya Lobato hostigamiento político del PAN en el Congreso local

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-31-18:40:59 Xalapa Lobato Calderón sseveró que vive un bullying de kínder orquestado por el también presidente de la Jucopo, quien envía a sus porros y secuaces para atacarla

La diputada local del PAN, Cinthya Amaranta Lobato Calderón, advirtió que podría interponer una demanda por hostigamiento laboral y político.



Lo anterior en contra de autoridades del Congreso del Estado, por las amenazas y coacciones que ha recibido de su compañera, María Josefina Gamboa Torales y otros integrantes de la LXIV Legislatura durante los últimos meses.



Incluso la legisladora calificó de “secuaces” del coordinador del grupo del PAN, Sergio Hernández Hernández, a algunos diputados de esta fracción y lamentando que no aceptan críticas, de ahí que se han ido en su contra.



Aseveró que vive un "bullying de kínder" orquestado por el también presidente de la Junta de Coordinación Política, quien envía a sus "porros y secuaces” para atacarla.



“Yo tengo un tema muy específico que es con el coordinador, es clarísimo y con dos o tres secuaces porque yo así los he llamado y lo hemos visto muy claro, porque lo que yo paso a decir a tribuna, cuando yo hablo de hacer un mayor trabajo y resultados, se sienten aludidos y mandan a los porros a dar respuesta”.



En ese sentido dijo que la misma presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola Sáinz, ha participado en este hostigamiento.



“Es hacer un bullying de kínder, es un hostigamiento laboral (…). No es de un grupo legislativo, es un tema del Congreso, se comunicó a la presidenta (de la Mesa Directiva) y ella misma en una ocasión en la que yo tenía la preferencia para responder una alusión personal en tribuna, ella en vez de darme la palabra se la dio a otro diputado para frenar un debate".



Confirmó que su compañera de fracción, María Josefina Gamboa Torales, trató de frenar sus cuestionamientos en la comparecencia del fiscal general, Jorge Winckler Ortiz.



"Estoy siendo hostigada laboralmente, las acciones han sido muy obvias, muy claras; una diputada sin ningún tipo de protocolo simplemente decide decir que no estaba presente y que no podía participar, aunque sí estaba y eso es violencia política".



Por ello, cuestionó cuál es el miedo de algunos diputados que han buscado acallar sus opiniones, aunque dijo desconocer si la intención es buscar sacarla de la bancada panista en el Congreso local.