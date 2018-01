Desestima Yunes Márquez violencia en Veracruz; ‘es un tema de percepción’ Tweet La violencia es un tema que se focaliza en ciertas zonas de Veracruz, "no es un tema generalizado... es un tema también de percepción" indicó el precandidato de la coalición PAN-PRD-MC a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez Xalapa - 2018-01-31 12:29:16 - Leticia Cruz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-31-18:30:18 Xalapa El precandidato a la gubernatura de Veracruz aseguró que los índices de violencia en el estado se focalizan en ciertas regiones, y que en muchas veces solo es un tema de percepción La violencia es un tema que se focaliza en ciertas zonas de Veracruz, "no es un tema generalizado... es un tema también de percepción" indicó el precandidato de la coalición PAN-PRD-MC a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez.



El hijo del actual Gobernador del estado, resaltó que en muchos lugares se han tenido avances importantes en materia de seguridad. Sin embargo, enfatizó que no es un asunto que pueda resolverse en corto plazo.





INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE…



