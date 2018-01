Eliminar fuero restará libertad de expresión a legisladores: Eva Cadena

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-31-17:58:24 Xalapa La diputada local independiente, Eva Cadena Sandoval, aseguró que la eliminación del fuero abre la puerta para que se acalle a los legisladores y se pierda la libertad de expresión

Cuestionada sobre los funcionarios que han usado el fuero para evitar presentarse ante las autoridades por los señalamientos de actos de corrupción, indicó que no es culpa de la existencia del fuero, sino de los Congresos que han protegido a los legisladores.



"No es cuestión del fuero, sino de los Congresos porque son los que han protegido, cuando se solicita el juicio de procedencia quienes determinan si procede o no son los legisladores; no es una cuestión de que el fuero los proteja o no; a fin de cuentas está en manos de los grupos políticos que proceda o no".



Luego de que se confirmó que este miércoles se someterá al pleno del Congreso dicha iniciativa del PAN para modificar la Constitución y quitar el fuero a todos los funcionarios en Veracruz, la diputada independiente subrayó que está en contra.



"No estoy a favor de que se pierda el fuero para los legisladores, creo que es una equivocación porque hay riesgo de que a mucha gente se le acalle y pierda esa libertad el legislador".



Expuso que no es necesario eliminar el fuero porque existen los mecanismos legales suficientes para que se investiguen actos presuntamente irregulares por parte de legisladores y demás servidores públicos.



En conferencia de prensa, opinó que el tema ha sido usado por los partidos de manera política debido al proceso electoral que se llevará a cabo en julio próximo.



"Se ve con tintes políticos por las épocas electorales pero no todos los compartimos; debe haber libertad para expresarnos".



Consideró que en vez de eliminar esta figura de protección, se debería ampliar para dar cobertura también a los luchadores sociales deberían acceder a esta figura.



Cadena Sandoval advirtió que de eliminarse esta figura "se va a coartar la libertad de mucha gente", pues dijo que no es posible vislumbrar si más adelante habrá gobiernos represores que quieran callar las voces de oposición, evitando pronunciarse contra el gobierno de Miguel Ángel Yunes.



"Se busca la libertad y protección de un representante social ante un Gobierno represivo y aunque no lo vemos ahora puede ocurrir".



Agregó que si la Fiscalía General del Estado (FGE) ha hecho sus solicitudes para iniciar juicios de procedencia a legisladores locales y federales, los Congresos deberían actuar de manera justa.



"Me parece que la eliminación del fuero es una medida populista, porque el tema del fuero es para proteger al legislador y que pueda expresar sus opiniones".